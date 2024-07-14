馬英九稱KMT贊成和平統一 朱立倫：遵守中華民國憲法、與民主自由同在

國民黨主席朱立倫說，國民黨一定完全遵守中華民國憲法，中華民國憲法精神是最重要的基礎，「我們永遠跟民主自由站在一起」。（記者董冠怡攝）

2024/07/14 17:25

〔記者董冠怡／新北報導〕海基會前董事長、前桃園市長鄭文燦涉案被收押禁見，國民黨主席朱立倫今天下午出席「第三波民主改革─國會改革說明會」後接受媒體聯訪，關於前總統馬英九提及「國民黨贊成和平統一，不贊成武力統一」，他回應，完全遵守中華民國憲法，永遠跟民主自由同在。

媒體詢問，鄭文燦如今「正式出局」，是否會牽動2026新北市長人選布局，以及雙北現任副市長都被視作潛在人選，黨中央目前意向如何？

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朱立倫表示，距離2026年還有2年多的時間，謠傳一大堆，從不認為鄭文燦是新北市潛在的市長候選人，因此各種謠傳就姑且聽之，回到國民黨，每一位都認真努力、做好工作，爭取人民的認同，讓人民看到藍營是站在改革的一方，相信2年多後會勝利成功，不管在哪一個縣市，都是國民黨。

此外，馬英九接受外媒訪問提到，「國民黨贊成和平統一，不贊成武力統一」，朱立倫說，一定完全遵守中華民國憲法，中華民國憲法精神是最重要的基礎，「我們永遠跟民主自由站在一起」，反對台獨與一國兩制，堅定民主自由立場，追求全民共同理想。

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