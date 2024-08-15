為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

屏東角頭狙殺案》遇害「鴨頭」背景雄厚 妻子是代表會主席

楊嫌見陳男現身，快步追上開槍行凶。（圖由民眾提供）

楊嫌見陳男現身，快步追上開槍行凶。（圖由民眾提供）

2024/08/15 20:03

相關新聞

屏東角頭「鴨頭」當街遭槍擊 搶救1小時後宣告不治

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市某桌遊餐廳外今（15日）發生槍擊案，37歲陳姓男子遭埋伏的楊姓槍手連開多槍狙殺，陳傷重不治。死者為屏東地區綽號「鴨頭」的陳姓角頭，他的父親為地方聞人，妻子為屏東某鄉代會主席，背景雄厚，這起槍擊案恐牽動蟄伏許久恩怨。

楊嫌自稱為了50萬元賭債行凶，不過他撿拾掉落彈匣返回補槍，手段凶狠，警方懷疑背後案情不單純。

陳男父親為屏東某宮廟主事者，在地方上頗有聲望，陳男近年來在高屏地區迅速崛起，所經營的當鋪等生意風生水起，因為人海派在道上廣結人脈，前年封街為過世的父親舉辦告別式，各地角頭動員、藍綠民代派員致哀，約有2千人出席。

他的妻子則為現任某鄉代會主席，警方聯繫上家人，得知她帶小孩出國，而她獲知消息後已經準備返國。

隨著陳男事業版圖快速擴張，難免與屏東地區其他角頭屢生衝突，最後演變成麾下小弟相互槍擊，陳男甚至不滿父親主事的宮廟曾遭人開槍，親上火線開槍尋仇，去年7月被屏東地院依殺人未遂、槍砲等罪合併處8年徒刑，併科罰金30萬元，案件正二審審理中，未料他被當街狙擊，震驚地方。

楊嫌彎腰撿拾掉落的彈匣。（圖由民眾提供）

楊嫌彎腰撿拾掉落的彈匣。（圖由民眾提供）

楊嫌遭警方逮捕。（圖由民眾提供）

楊嫌遭警方逮捕。（圖由民眾提供）

楊姓男子行凶後攜雙槍、子彈到派出所投案。（圖由民眾提供）

楊姓男子行凶後攜雙槍、子彈到派出所投案。（圖由民眾提供）

高雄某桌遊餐廳停車場發生屏東角頭遭狙殺案。（記者洪臣宏攝）

高雄某桌遊餐廳停車場發生屏東角頭遭狙殺案。（記者洪臣宏攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
蘭陽女中大禮堂窗戶遭BB槍轟18彈孔 警已掌握特定人士
2024/08/02 05:47

蘭陽女中大禮堂窗戶遭BB槍轟18彈孔 警已掌握特定人士
獨家》林士傑命案滿月 專案成員：權利車轉手追到4、5層
2024/08/09 08:03

獨家》林士傑命案滿月 專案成員：權利車轉手追到4、5層
impression

電車銷冠 LUXGEN n⁷ 領牌月月破千 手機遙控預開空調陪你度夏日
屏東角頭「鴨頭」高雄街頭遭狙殺 槍手竟還回頭補槍
2024/08/15 19:08

屏東角頭「鴨頭」高雄街頭遭狙殺 槍手竟還回頭補槍
屏東角頭「鴨頭」當街遭槍擊 搶救1小時後宣告不治
2024/08/15 14:57

屏東角頭「鴨頭」當街遭槍擊 搶救1小時後宣告不治
社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播