屏東角頭狙殺案》遇害「鴨頭」背景雄厚 妻子是代表會主席

楊嫌見陳男現身，快步追上開槍行凶。（圖由民眾提供）

2024/08/15 20:03

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屏東角頭「鴨頭」當街遭槍擊 搶救1小時後宣告不治

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市某桌遊餐廳外今（15日）發生槍擊案，37歲陳姓男子遭埋伏的楊姓槍手連開多槍狙殺，陳傷重不治。死者為屏東地區綽號「鴨頭」的陳姓角頭，他的父親為地方聞人，妻子為屏東某鄉代會主席，背景雄厚，這起槍擊案恐牽動蟄伏許久恩怨。

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楊嫌自稱為了50萬元賭債行凶，不過他撿拾掉落彈匣返回補槍，手段凶狠，警方懷疑背後案情不單純。

陳男父親為屏東某宮廟主事者，在地方上頗有聲望，陳男近年來在高屏地區迅速崛起，所經營的當鋪等生意風生水起，因為人海派在道上廣結人脈，前年封街為過世的父親舉辦告別式，各地角頭動員、藍綠民代派員致哀，約有2千人出席。

他的妻子則為現任某鄉代會主席，警方聯繫上家人，得知她帶小孩出國，而她獲知消息後已經準備返國。

隨著陳男事業版圖快速擴張，難免與屏東地區其他角頭屢生衝突，最後演變成麾下小弟相互槍擊，陳男甚至不滿父親主事的宮廟曾遭人開槍，親上火線開槍尋仇，去年7月被屏東地院依殺人未遂、槍砲等罪合併處8年徒刑，併科罰金30萬元，案件正二審審理中，未料他被當街狙擊，震驚地方。

楊嫌彎腰撿拾掉落的彈匣。（圖由民眾提供）

楊嫌遭警方逮捕。（圖由民眾提供）

楊姓男子行凶後攜雙槍、子彈到派出所投案。（圖由民眾提供）

高雄某桌遊餐廳停車場發生屏東角頭遭狙殺案。（記者洪臣宏攝）

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