王惠美率團赴星參訪萬春商行 取經冷鏈管理技術

彰化縣長王惠美今率縣府及鄉鎮市農會人員出訪新加坡，推廣彰化農特產品，首站參訪新加坡大型物流商萬春商行。（彰縣府提供）

2024/08/14 22:48

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣長王惠美今率縣府及鄉鎮市農會人員出訪新加坡，推廣彰化農特產品，首站參訪新加坡大型物流商萬春商行。王惠美表示，萬春商行在東南亞市場具有相當影響力，其冷鏈管理技術相當成熟，未來彰化縣將加強冷鏈系統及行銷策略，期望讓彰化的優質農產品行銷全球。

萬春商行執行長梁兆邦對台灣企業的堅韌精神表示讚賞，認為彰化農產品具備極高的市場潛力，將積極尋求更多合作機會。他特別提到，台灣水果品質優異，台灣企業有打不死的小強精神，彰化的農產品在國際市場上具有競爭力，未來會尋求更多的合作機會。

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萬春商行專門進口台灣農特產品，經過分裝包裝後上架至新加坡各大超市，讓當地消費者能夠品嚐到來自台灣的道地蔬果。今天，參訪團在梁兆邦及萬春商行幹部的陪同下，參觀了商行的國際集貨場及冷藏庫，深入了解其運營模式、管理理念及冷鏈系統設備。

農業部補助彰化縣在全縣最大的果菜批發中心、彰化果菜市場，投入9800多萬元興建冷鏈倉庫、停車場及卸貨區，工程進行中。王惠美表示，萬春商行的冷鏈管理技術值得學習，縣府將進一步努力提升彰化在地農產品的保存品質，並將其行銷至世界各地。

此次訪問由彰化在地的萬生科技農業董事長黃聖義促成。他表示，台灣農產市場雖小，但30年前，他們便開始將彰化農產品銷售至新加坡。未來，他將繼續協助促成彰化優質農產品與新加坡的貿易合作，期望創造多贏的局面。

萬春商行專門進口台灣農特產品，經過分裝包裝後上架至新加坡各大超市，讓當地消費者能夠品嚐到來自台灣的道地蔬果。（彰縣府提供）

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