駁斥環評未利益迴避 彭啓明：以最高標準要求自己

環境部長彭啓明。（資料照）

2024/07/12 12:08

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〔記者陳嘉怡／台北報導〕國民黨立委羅智強、王鴻薇、林思銘今（12）日召開記者會指出，環境部長彭啓明上任所主持首場環評大會，是彭在擔任天氣風險管理開發公司總經理時的業主，質疑彭未利益迴避。彭啓明澄清當時的簽約對象非立委指涉的公司，並強調擔任公職後即遵守利益迴避規定，以最高標準來要求自己。

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彭啓明表示，他擔任天氣風險管理開發公司總經理期間，曾參與允能風力發電公司的離岸風電「風場營運期間鳥類調查統包契約」，但簽約對象是允能風力發電公司，當時的團隊也以離岸風電為目標，未經營陸域風電的調查。

彭啓明說明，6月12日環評大會審查通過的開發案是雲林地區的陸域風電案件，其開發單位為可威及京丞公司，鳥類調查工作是弘益公司承包，與天氣風險公司無涉。而當場也依會議規定已經告知開發單位審查結論通過與否，強調擔任公職後即遵守利益迴避規定，以最高標準來要求自己。

根據環境部資料，「雲林縣四湖鄉、口湖鄉設置風力發電廠興建計畫環境影響說明書」早在107年1月10日環保署時期即已審查通過，並公告審查結論，此次開發單位申請新增輸電線路線方案、變更土方量等，未涉及鳥類調查議題，並未新增風機數量，故提出「雲林縣四湖鄉、口湖鄉設置風力發電廠興建計畫第二次環境影響差異分析報告」。

環境部環保司表示，此案環差於今年3月28日經環評專案小組初審通過，皆是在彭啓明接任環境部長前完成，因此今年6月12日環評大會審查，由彭啓明擔任環評大會主席，徵詢與會環評委員意見，同意依照初審會議結論通過，會議過程全程公開直播。

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