黃珊珊按鈴控告會計師 林智群：根本是想害柯文哲！

黃珊珊14日下午赴北檢按鈴提告會計師端木正。（資料照）

2024/08/14 23:45

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲假帳風波持續延燒，時任總統競選總部總幹事的黃珊珊，今天（14日）赴北檢提告會計師端木正。律師林智群忍不住跳出來調侃，黃珊珊告端木正，根本是想害柯文哲！

民眾黨近日將假帳、申報不實等責任全推給委任會計師端木正，後續端木正發聲明反駁，雙方正式撕破臉。黃珊珊14日下午赴北檢按鈴控告端木正涉刑法第215條「業務登載不實」、第214條「使公務員登載不實」2罪，聲稱已將相關資料交給檢調單位。

請繼續往下閱讀...

律師林智群此前在臉書就說明，監察院申報系統上只有3種權限，以民眾黨舉例，柯文哲本人擁有全部權限、助理有部分權限、會計師只能讀不能key資料。按照民眾黨12日的記者會說法，是他們找會計師端木正key資料，「這就不對啦！會計師是查帳的人，怎麼可以又負責記帳？你說問題都出在會計師？問題不就是民眾黨你自己把權限交出去的？還交給『不應該負責key帳的會計師』？就像警察保管槍枝，卻交給民眾（無權取得槍枝的人），是警察的問題比較大吧？」

而週三黃珊珊正式提告，林智群忍不住發文吐槽，黃珊珊告端木正，跟名嘴朱學恒性騷國民黨北市議員鍾沛君，為自清前往北檢自我告發的行為沒兩樣，「依照民眾黨的說法，民眾黨自己授權會計師key政治獻金申報資料，申報結果就是柯文哲（參選人）自己要負最終責任，如果端木正成立使公務員登載不實罪，難道申報人（柯文哲本人）就不會成立犯罪嗎？」

林智群直言，端木正key錯帳目等同於柯文哲key錯，兩個人是綁在一起的，「黃33告『使公務員登載不實罪』，是連柯文哲都被打到，隔山打木，隔著柯文哲的身體打端木正。柯文哲在律師、會計師兩師的夾擊之下，是會掛掉？還是打通任督二脈呢？誰也不知道，讓我們繼續看下去。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法