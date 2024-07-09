鄭文燦涉貪案 羅智強肯定賴清德、鄭銘謙未壓案

行政院長卓榮泰（左）9日赴立法院施政方針報告及備詢，與法務部長鄭銘謙（右）同台答詢。（記者廖振輝攝）

2024/07/09 13:35

〔記者李文馨／台北報導〕前海基會董事長鄭文燦涉貪案今日再開羈押庭，國民黨立委羅智強質詢行政院長卓榮泰時表示，肯定總統賴清德、法務部長鄭銘謙沒有吃案、壓案，不過他也質疑，會不會查辦結果雷聲大雨點小？卓榮泰僅回應，尊重檢調，按照證據跟事實辦案，這最重要。

羅智強表示，賴清德曾說不分黨派、不論何人，只要涉及非法檢調就該查辦、勿枉勿縱，他也肯定法務部長鄭銘謙，「相關案情長達7年，邱太三、蔡清祥不敢辦，鄭銘謙當部長之後檢查機關就動起來了」。

請繼續往下閱讀...

羅智強提醒，雖然案情已經開偵辦，但民進黨縣市首長涉及貪瀆案好像有個特權列車，7年的案子等賴清德上任才解封，「前面的部長是在吃閒飯？還是在壓案？」過去辦高虹安、楊文科、林姿妙都有檢調大幅搜索，他質疑，「為何會有這樣的差別待遇？」

卓榮泰答詢說，他們尊重檢調單位專業調查，不論哪幾個人，不分黨派、不分個人。

羅智強提及，不管怎樣要給鄭銘謙肯定，至少沒有吃案、壓案，也呼籲檢調應要一併了解鄭過去的案子，今天鄭銘謙備詢回應內容他都尊重，「你講什麼我都接受」。針對外界很多政治陰謀論，會不會查辦結果雷聲大雨點小？卓榮泰僅回應，尊重檢調，按照證據跟事實辦案，這最重要。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法