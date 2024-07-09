為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

鄭文燦涉貪案 羅智強肯定賴清德、鄭銘謙未壓案

行政院長卓榮泰（左）9日赴立法院施政方針報告及備詢，與法務部長鄭銘謙（右）同台答詢。（記者廖振輝攝）

行政院長卓榮泰（左）9日赴立法院施政方針報告及備詢，與法務部長鄭銘謙（右）同台答詢。（記者廖振輝攝）

2024/07/09 13:35

〔記者李文馨／台北報導〕前海基會董事長鄭文燦涉貪案今日再開羈押庭，國民黨立委羅智強質詢行政院長卓榮泰時表示，肯定總統賴清德、法務部長鄭銘謙沒有吃案、壓案，不過他也質疑，會不會查辦結果雷聲大雨點小？卓榮泰僅回應，尊重檢調，按照證據跟事實辦案，這最重要。

羅智強表示，賴清德曾說不分黨派、不論何人，只要涉及非法檢調就該查辦、勿枉勿縱，他也肯定法務部長鄭銘謙，「相關案情長達7年，邱太三、蔡清祥不敢辦，鄭銘謙當部長之後檢查機關就動起來了」。

羅智強提醒，雖然案情已經開偵辦，但民進黨縣市首長涉及貪瀆案好像有個特權列車，7年的案子等賴清德上任才解封，「前面的部長是在吃閒飯？還是在壓案？」過去辦高虹安、楊文科、林姿妙都有檢調大幅搜索，他質疑，「為何會有這樣的差別待遇？」

卓榮泰答詢說，他們尊重檢調單位專業調查，不論哪幾個人，不分黨派、不分個人。

羅智強提及，不管怎樣要給鄭銘謙肯定，至少沒有吃案、壓案，也呼籲檢調應要一併了解鄭過去的案子，今天鄭銘謙備詢回應內容他都尊重，「你講什麼我都接受」。針對外界很多政治陰謀論，會不會查辦結果雷聲大雨點小？卓榮泰僅回應，尊重檢調，按照證據跟事實辦案，這最重要。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
鄭文燦請辭海基會董事長 賴總統：尊重決定
2024/07/07 15:04

鄭文燦請辭海基會董事長 賴總統：尊重決定
鄭文燦捲弊案辭海基會董事長 黃國昌批民進黨「斷尾求生」
2024/07/07 14:06

鄭文燦捲弊案辭海基會董事長 黃國昌批民進黨「斷尾求生」

S廊帶與亞灣建設 小港輕豪宅高CP值
全國大露營後天台南登場 童軍總會：賴總統和鄭文燦均未告知不出席
2024/07/08 13:50

全國大露營後天台南登場 童軍總會：賴總統和鄭文燦均未告知不出席
店家小編PO鄭文燦照片推銷產品 稱「500萬可包色」挨批撤文道歉
2024/07/08 18:24

店家小編PO鄭文燦照片推銷產品 稱「500萬可包色」挨批撤文道歉

淡海唯一！ 紀伊國屋選書服務 首次進駐這社區
政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播