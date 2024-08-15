為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

施壓切斷與台灣關係！帛琉總統揭中國「旅遊業武器化」黑幕

帛琉總統惠恕仁揭露中國施壓的手段。（資料照）

帛琉總統惠恕仁揭露中國施壓的手段。（資料照）

2024/08/15 19:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕在中國持續擴大在太平洋地區影響力之際，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps）揭露中國試圖迫使帛琉與台灣斷交的多種手段，引發國際關注。作為台灣在太平洋地區僅存的幾個邦交國之一，帛琉的立場對區域地緣政治格局具有重要意義。

《法新社》報導，惠恕仁13日在紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）訪問期間表示，中國告知訴帛琉，與台灣的關係是「非法的」。他透露中國曾許諾「天空是極限，我們可以給你所需的一切」，試圖誘使帛琉改變外交立場。然而，惠恕仁強調，帛琉重視與台灣的夥伴關係，不願以此為代價與中國建立友好關係。

惠恕仁特別指出中國「旅遊業武器化」的做法。考慮到帛琉的國內生產總值（GDP）約有一半來自旅遊業，這種做法對帛琉經濟造成顯著影響。

惠恕仁表示，中國近期在新聞中宣稱帛琉是不安全的地方，不應該前往旅遊。此外，帛琉還被阻止參加在中國澳門舉行的亞太旅行協會（PATA）會議。

值得注意的是，這並非惠恕仁首次指控北京干預帛琉事務。今年6月，帛琉遭受大規模網路攻擊後，他曾表示分析顯示這次攻擊可能與中國有關。這些指控凸顯了小國在大國博弈中所面臨的複雜挑戰。

報導提到，近年來，索羅門群島、吉里巴斯和諾魯先後與台灣斷交，轉而與中國建交，反映了中國在太平洋地區日益增長的影響力。在此背景下，帛琉堅持與台灣維持邦交關係的立場顯得尤為重要，也為國際社會觀察中國在該地區的外交策略，提供了寶貴的視角。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
嚇阻中國 帛琉有意部署美軍愛國者飛彈
2023/09/25 15:21

嚇阻中國 帛琉有意部署美軍愛國者飛彈
中國利誘帛琉與台斷交 陳乃瑜：真朋友與台灣同在
2024/02/16 18:03

中國利誘帛琉與台斷交 陳乃瑜：真朋友與台灣同在
impression

換裝微電腦瓦斯表 三大安全遮斷守護全家
視訊恭賀賴清德當選 帛琉總統：堅定支持民主、團結互相支持
2024/01/17 19:30

視訊恭賀賴清德當選 帛琉總統：堅定支持民主、團結互相支持
惠恕仁控中試圖網攻妨害帛琉觀光業 台日美澳協助抵抗
2024/07/17 16:24

惠恕仁控中試圖網攻妨害帛琉觀光業 台日美澳協助抵抗
喊飯店「訂好訂滿」買邦交 帛琉總統惠恕仁致函美參議員曝中國利誘手段
2024/02/15 16:31

喊飯店「訂好訂滿」買邦交 帛琉總統惠恕仁致函美參議員曝中國利誘手段
台美帛琉合辦強化媒體識讀工作坊 探討假訊息應處之道
2023/11/08 23:11

台美帛琉合辦強化媒體識讀工作坊 探討假訊息應處之道
入境澳門被拒又遇網攻 帛琉總統惠恕仁：中國施壓達新層次
2024/07/17 10:40

入境澳門被拒又遇網攻 帛琉總統惠恕仁：中國施壓達新層次
國際今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播