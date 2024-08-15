施壓切斷與台灣關係！帛琉總統揭中國「旅遊業武器化」黑幕

帛琉總統惠恕仁揭露中國施壓的手段。（資料照）

2024/08/15 19:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕在中國持續擴大在太平洋地區影響力之際，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps）揭露中國試圖迫使帛琉與台灣斷交的多種手段，引發國際關注。作為台灣在太平洋地區僅存的幾個邦交國之一，帛琉的立場對區域地緣政治格局具有重要意義。

《法新社》報導，惠恕仁13日在紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）訪問期間表示，中國告知訴帛琉，與台灣的關係是「非法的」。他透露中國曾許諾「天空是極限，我們可以給你所需的一切」，試圖誘使帛琉改變外交立場。然而，惠恕仁強調，帛琉重視與台灣的夥伴關係，不願以此為代價與中國建立友好關係。

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惠恕仁特別指出中國「旅遊業武器化」的做法。考慮到帛琉的國內生產總值（GDP）約有一半來自旅遊業，這種做法對帛琉經濟造成顯著影響。

惠恕仁表示，中國近期在新聞中宣稱帛琉是不安全的地方，不應該前往旅遊。此外，帛琉還被阻止參加在中國澳門舉行的亞太旅行協會（PATA）會議。

值得注意的是，這並非惠恕仁首次指控北京干預帛琉事務。今年6月，帛琉遭受大規模網路攻擊後，他曾表示分析顯示這次攻擊可能與中國有關。這些指控凸顯了小國在大國博弈中所面臨的複雜挑戰。

報導提到，近年來，索羅門群島、吉里巴斯和諾魯先後與台灣斷交，轉而與中國建交，反映了中國在太平洋地區日益增長的影響力。在此背景下，帛琉堅持與台灣維持邦交關係的立場顯得尤為重要，也為國際社會觀察中國在該地區的外交策略，提供了寶貴的視角。

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