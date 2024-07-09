林士傑遭槍殺案 卓榮泰：有若干掌握但不便對外說

行政院長卓榮泰（左）9日赴立法院施政方針報告及備詢，與法務部長鄭銘謙（右）同台答詢。（記者廖振輝攝）

2024/07/09 13:51

〔記者李文馨／台北報導〕台南市區漁會理事長林士傑昨日清晨遭一名男子持雙槍近距離射殺身亡。國民黨立委羅智強今（9）日質詢關切進度，行政院長卓榮泰答詢說，專案小組已經啟動，「有若干掌握，但現在都不便對外說」；另，他也提及，總統賴清德關切所有地方治安問題，自己也認為台南地方檢警單位要加油，已要求中央部會對該案要特別重視，盼儘早釐清真相。

卓榮泰表示，上午已邀集內政部長、法務部長、警政署長以及刑事警察局長進行會報，他們不鎖定任何的動機，讓檢警廣泛地調查，也不排除任何可能，「專案小組已經啟動，有若干掌握，但現在都不便對外說」。

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羅智強呼籲，卓榮泰跟鄭銘謙態度應更積極一點，上面有賴清德的眼睛看著。他指出，林士傑日前捲入台南市正副議長賄選案、恐嚇案被訴，女兒是民進黨現任市議員；而台南過去有爐渣案、光電案，陳宗彥、陳凱凌接受性招待案，再加上這次政府議長賄選案重大關係人被槍殺。

羅智強說，民進黨在台南執政這麼久，政風敗壞、弊案云云、疑雲重重，現在還發生槍擊命案，「請問這是民進黨長期治理這樣的台南嗎？這是賴清德治理過的台南嗎？」

羅智強認為，台南今天發生這樣的事情，是民進黨對不起台南人，台南被多年下來被經營成一個犯罪城市，「我不知道院長你怎麼看，你會不會覺得賴清德很關切這件事？」

卓榮泰回應，總統關切所有地方的治安問題，「我認為台南地方檢警單位要加油」，他們也要求中央部會對台南這個事情特別的重視，希望能夠儘快的釐清後，哪裡有缺失、哪裡就改善。

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