台南區漁會理事長林士傑遭槍殺 卓榮泰：列最緊急重大事件處理

行政院長卓榮泰（中）9日赴立法院施政方針報告及備詢，會前受訪。（記者廖振輝攝）

2024/07/09 09:32

〔記者李文馨／台北報導〕台南市區漁會理事長林士傑昨日清晨在住家前遭一名男子持雙槍近距離射殺身亡。對此，行政院長卓榮泰今（9）日在立院受訪表示，除了既定的肅貪掃黑專案會持續進行，他已要求法務部、警政署、刑事警察局、內政部對該案展開更強力的搜索，目前列為最緊急重大的事情處理，盼儘早向國人做更進一步報告。

立法院今日對行政院長報告施政方針繼續質詢，卓榮泰會前受訪指出，他稍早召集內政部長、法務部長、警政署長以及刑事警察局長，就目前社會重大治安事件向他會報，並有3點跟全民報告。

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卓榮泰表示，他6月24日主持行政院治安會報後，從6月25日起，相關部會已經展開綠能、掃黑、肅貪的專案，也一直持續進行。其中，前幾日雲林議長涉光電案收賄案件，也在行動當中得到了進一步的發展；同時，原訂從7月9日開始要進行的全國同步掃黑肅貪行動，會持續進行下去。

卓榮泰提及，不料昨天台南發生重大槍擊事件，除了方才提及2項重大的肅貪掃黑專案會持續進行下去之外，他也要求法務部、警政署、刑事警察局、內政部要對台南槍擊事件，全面展開更強力的搜索、發現犯罪，目前他們正在緊鑼密鼓的進行當中。

卓榮泰說，若後續有若干重大的發展過程，會由部會向社會來表示，他們要讓大家覺得全國治安工作，如同現在要展開的經濟發展一樣，是同樣的重要，讓人民安心，才能夠安居、樂業。所以這個重大槍擊事件，目前列為最緊急重大事情處理，希望能夠儘早向國人做更進一步的報告。

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