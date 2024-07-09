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林士傑遭槍殺案 卓榮泰：今同步展開全國掃黑行動

行政院長卓榮泰9日赴立法院施政方針報告及備詢表示原訂7月9日開始要進行全台掃黑肅貪行動，會持續進行下去，今天就開始進行。（記者廖振輝攝）

行政院長卓榮泰9日赴立法院施政方針報告及備詢表示原訂7月9日開始要進行全台掃黑肅貪行動，會持續進行下去，今天就開始進行。（記者廖振輝攝）

2024/07/09 11:09

〔記者林哲遠／台北報導〕台南市區漁會理事長林士傑昨日清晨在家門前遭槍殺身亡，藍綠立委今日皆關切調查進度。行政院長卓榮泰今（9）日在立法院答詢時表示，今日起已展開全台掃黑肅貪行動，他上午已請內政部、法務部、警政署、刑事警察局就該案做會報，希望他們盡速掌握訊息、展開搜索歹徒行動，自己當然希望24小時內破案，但辦案的過程還是讓專業的去進行。

立法院院會今日對行政院長報告施政方針繼續質詢，民進黨立委王定宇、國民黨立委羅明才與葉元之在質詢時關心，台南市區漁會理事長林士傑昨日上午在家門前遭槍殺案件。

卓榮泰答詢時表示，對於台灣社會發生這樣的重大槍擊事件他感到很痛心，他在6月24日首次主持行政院治安會報時就下達指示，從6月25日起展開綠能、掃黑、肅貪行動，過程中雲林議長涉光電案收賄案件，也在行動當中得到了進一步的發展。

卓榮泰指出，原訂7月9日開始要進行全台掃黑肅貪行動，會持續進行下去，今天就開始進行。行政院除了向社會大眾公布相關成果，政府也希望有更多利器在手上，無論是肅貪、掃黑、打詐，都希望立法院內的「打詐四法」能儘速通過；再來，對於警方的士氣也要予以鼓勵，包括設備要趕得上潮流、時代的需要，同時也要讓人民心安。

就該起槍殺案初步調查方向，卓榮泰說明，現在看起來這是一個有計畫性的案件，嫌犯清晨就在受害者家門口堵人，犯案後除了將車輛燒掉外，也輾轉用不同的交通工具，目前專案小組正全面展開訴追當中。

羅明才追問，這幾年槍擊事件怎麼都發生在台南？卓榮泰說，不排除任何可能，也不設定任何特定情況，檢調查案的範圍才會周延廣泛，到底是什麼原因，目前正在全面搜查當中。至於調查遇到政治勢力人士，敢不敢查？卓強調，只要是他職責在內且對人民有利的，「可以信的過我。」

葉元之則詢問能否24小時內破案？卓榮泰回應，他上午已請內政部、法務部、警政署、刑事警察局就該案做會報，希望他們盡速掌握訊息，展開搜索歹徒行動。自己當然希望24小時內破案，但辦案的過程還是讓專業的去進行。

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