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翁曉玲抱怨憲法法庭開庭太急「2天只睡3小時」 周軒狠吐槽！

翁曉玲抱怨憲法法庭開庭太急促，讓她為了準備，2天只睡3小時。（資料照）

翁曉玲抱怨憲法法庭開庭太急促，讓她為了準備，2天只睡3小時。（資料照）

2024/07/10 20:23

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕憲法法庭今天（10日）下午開庭審理立院擴權法案釋憲案之暫時處分，受到外界關注。立法院機關代表之一、國民黨立委翁曉玲抱怨開庭時間太急，害她這2天只睡3小時。政治工作者周軒得知其發言後，忍不住吐槽：「今天會這樣講，代表你們當初提案根本是隨便想想，隨便講講！」

針對藍白強行通過並推翻覆議的國會擴權法案，民進黨立院黨團、行政院、監察院和總統賴清德提出釋憲並聲請暫時處分，憲法法庭10日就暫時處分行準備程序。翁曉玲還抱怨，這次開庭時間太急促，根本不讓機關代表有充足時間準備。這2天她為了準備沒怎麼睡覺，只睡了3小時，而且要對抗4個機關、12名律師「圍剿」，壓力很大。

翁曉玲還說，她前天（8日）才送件要求大法官許宗力、許志雄迴避，因為這2人在釋字第585號解釋反對國會調查權，且許宗力與行政院政委林明昕是師生關係、許志雄也曾擔任過政委，因此這2人迴避才能在本案做出客觀中立的判決。但憲法法庭隨即駁回，質疑憲法法庭對本案中做為相對機關的立法院，給予很多「不合過去常理」的做法。

對此，周軒在臉書吐槽：「翁曉玲說今天憲法法庭開庭太急，害她2天只睡3個小時。我說真的，你跟黃國昌還有吳宗憲當初立法的時候，應該早就要把不違憲的理由想好了。今天會這樣講，代表你們當初提案根本是隨便想想，隨便講講！」

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