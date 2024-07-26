出席「國會改革」說明會 朱立倫諷民進黨立委只為行政當局服務

國民黨主席朱立倫說，民進黨立委只為行政當局服務，與中國人大一樣。（記者謝武雄攝）

2024/07/26 14:45

〔記者謝武雄／桃園報導〕國、民兩黨立委推動國會擴權法案，遭民進黨批「違憲亂政」，國民黨主席朱立倫今出席「第三波民主改革－國會改革說明會」時提到，民進黨立委只知為行政當局服務，是不是要改名行政委員，跟中國人大代表一樣，政府叫你贊同就贊同、反對就反對，完全沒站在民眾角度，只要是在野黨提出法案，即使推動人民福利、為民眾講話都叫做違憲亂政。

朱立倫說，事實上國會改革簡單來講就是所有民主國家國會應該做事情，怎麼樣監督政府，但立法院民進黨團說，國民黨過去這個會期都是做違憲亂紀的事情、都是在干擾行政權，事實上，為了台灣民主、改革，立法院通過55個法案，包含人工生殖法、包括年輕就業加薪、老年人就業保障 福利增加等法案，民進黨批評這些是違憲亂政；甚至原住民保留地禁伐補償條例部分修正草案，增加禁伐補償，也有原住民立委聯署，請問民進黨，這個叫做違憲亂政？

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朱立倫說，這次立法院只要通過的福國利民法案，民進黨都認為是在野黨干擾行政，他已經不知道民進黨立法委員是不是要改名要行政委員，跟對岸的人大代表一樣，完全沒有站在民眾角度。

朱立倫說，國民黨立委於下個會期還要繼續打拚，所有對民眾有利的政策、法案， 國民黨一定拼到底，當真正的民意代表，相對於民進黨立委只代表黨意、代表政府，所以他要提醒，如果民進黨還是一意孤行，屆時所有人民都會站出來捍衛中華民國、為台灣民主正義打拼，因此只要是弊案國民黨都會查到底，國民黨一定要幫人民找回真相，只要是對的事情國民黨一定堅持到底，站在人民這邊、對民眾負責，國會改革說明會也會持續辦下去。

朱立倫也提到，最近立法院討論財政收支劃分法，民進黨又說在野黨又想違憲亂政，但據他所知，以往講過最多次要修法的就是總統做賴清德，他當台南市長的時候罵得最凶，要求地方的錢要還給地方，一定要修財政收支劃分法，現在民進黨認為通通不要修，錢全部歸中央，這個就是賴總統違反民主、違反地方自治的精神。

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