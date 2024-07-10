憲法法庭開審 藍委吳宗憲：立院監督成效長期不彰 行政走向獨裁

憲法法庭10日召開準備程序庭，聽取4聲請人及關係機關立法院陳述意見，立法院則由國民黨立委吳宗憲（左二）、翁曉玲（中）、民眾黨立委黃國昌（左一）擔任機關代表。（記者廖振輝攝）

2024/07/10 15:53

〔記者張文川／台北報導〕憲法法庭今開庭審理立院擴權法案釋憲案，聽取4大聲請人與相對機關立法院陳述對暫時處分的意見，國民黨立委吳宗憲以立法院的機關代表身分主張，總統、行政院、監察院的釋憲聲請都不合法，憲法法庭不應受理。

吳宗憲表示，國會改革法案的目的，是要將20年前大法官釋字585號賦予立法院的調查權，予以法制化，並非創設新的權力。立法權監督行政權，是民主的基本，但立委質詢受到長期困境，調閱資料時，行政機關常隱匿部分資料，只交付篩選且大量隱匿的文件。

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吳說，例如數位身分證幾乎是整本塗黑，立委監督時無法取得完整資訊，全國最高代議機關長期成效不彰，立法權與行政權失衡，過去疫苗、口罩、快篩、雞蛋、光電，死了多少人、賠了多少錢，政府都沒辦法向人民交代，執政黨一直朝獨裁的方向走，令人遺憾。

吳宗憲指出，總統至今未接受應邀到國會國情報告，尚未發生行使職權和適用法律的客觀形勢，大法官不得就抽象的法律意見進行憲法審查。行政院對26項條文提出聲請，但未具體說明各法條如何侵害行政權的行使。且覆議案經立院決議之後，行政院應即接受立法院決議，否則行政院長即應辭職，若行政院長不執行決議，而逕自聲請釋憲，則覆議制度形同虛設，破壞權力分立原則。

吳接著說，此次法案並未涉及監察院的彈劾、糾正、糾舉權，監院的調查對象是對人，立院的調查是對事，並未扞挌，請大法官做出公正的裁決。

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