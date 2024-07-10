黃國昌質疑憲法法庭受理聲請程序 抱怨開庭前夕才閱卷

民眾黨立委黃國昌在進入法庭前受訪時，質疑憲法法庭是在何時評決、受理行政院、總統府、監察院的聲請，且立法院並未收到聲請人的聲請狀，並抱怨憲法法庭昨天下午才通知閱卷。圖為今日立法院司法法制委員會，民眾黨立委黃國昌質詢。（記者王藝菘攝）

2024/07/10 14:52

〔記者張文川、溫于德、陳彩玲／台北報導〕憲法法庭今下午針對立法院擴權法案，開庭進行聲請暫時處分案的準備程序，立法院的機關代表、民眾黨立委黃國昌在進入法庭前受訪時，質疑憲法法庭是在何時評決、受理行政院、總統府、監察院的聲請，且立法院並未收到聲請人的聲請狀，並抱怨憲法法庭昨天下午才通知閱卷。

黃國昌說，他做為立法院的機關代表，民進黨立院黨團居於類似原告地位的聲請人，卻對立法院要派哪些機關代表，指手畫腳出手干預，原告要去決定被告要派誰當代表，他認為很荒謬。

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黃國昌說，憲法法庭發給立法院通知書後，立法院上週五決定由他和吳宗憲、翁曉玲當機關代表，距開庭只剩兩天上班時間，他本週一一大早聲請閱卷，憲法法庭到週二下午才通知可以電子閱卷，質疑憲法法庭召開審查法規範這麼重要的庭，過程是否真的符合正當法律程序。

黃國昌表示，本件定暫時狀態的處分，完全沒有急迫性，他問現在有誰被立法院傳喚了嗎？有哪一個人主張他的權益被侵害？立法院通過國會改革至今，第一個調查小組的調查要點都還沒有做出來，他認為憲法法庭卻配合聲請人柯建銘所稱的四箭齊發，不管相對人立法院有沒有充分的準備時間，急急忙忙地今天開庭。

黃說，立法院找律師的採購程序，相較於雞蛋採購案，絕對更加公開透明，感謝3位訴訟代理人。

黃國昌質疑，行政院、總統、監察院提出的憲法訴訟，憲法法庭是在何時透過什麼程序決定受理，有沒有開過審查庭，何時評決、何時受理？依憲法訴訟審理規則，應製作的審理報告在哪裡？

黃說，昨天下午閱卷後非常驚訝，除了對方所提出的訴狀和附件，只有完全沒辦法解決困惑的2張紙，他想請庭上當庭開示是何時、如何受理。

黃國昌又說，立法院沒有收到任何聲請人的聲請狀，原告的聲請狀沒送給被告，這不是最基本的嗎？我們連對方聲請什麼，要等到昨天閱覽電子卷宗才能知道，相當荒謬。

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