小編蹭鄭文燦話題被炎上 店家更新：涉事小編已離職

桃園地院昨天重開羈押庭更裁，前海基會董事長鄭文燦1200萬元交保。（資料照）

2024/07/10 11:12

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前海基會董事長鄭文燦被控桃園市長任內疑涉土地開發收賄500萬元遭查辦，6日以500萬交保，專門賣攝影設備的「Lomography 台北大使館」的小編日前在Threads平台PO文，在鄭文燦照片上發文戲稱「500萬應該可以包色」，隨後被網友「出征」砲轟，店家隨即撤文道歉。店家今表示「涉事員工已離職」。

「Lomography台北大使館」在Threads帳號表示：「大家好：對於近日的事件，我們想向大家提供以下更新內容：鑑於有員工以 Lomography 台北大使館官方帳號發佈了不恰當的私人言論，該涉事員工已離職。我們已再次向其他員工發佈社交媒體發佈守則，確保發佈的內容必須與 Lomography 的觀點一致，即對所有社區和觀點保持包容、平等的態度，並絕不牽涉任何政治立場或敏感議題。我們往後會加強管理及再三確認員工的發佈內容，不再讓言論涉及偏頗立場及帶來不舒適的感受。」

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「Lomography台北大使館」強調：「對於上述事件帶來的任何不便或冒犯，我們再次向大家誠心道歉。我們對此事非常重視，並向大家承諾此類事件不會再次發生。我們始終以帶來更美好的底片攝影產品為目標，希望不要讓此事件影響我們的初衷，另外，我們想藉此感謝大家一直以來的支持和信任。我們將會繼續為大家推出更多有趣的底片攝影產品，延續底片攝影精神，也希望大家繼續支持 Lomography！謝謝大家！」

Lomography台北大使館 聲明全文

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