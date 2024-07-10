為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

國民黨團挾召委、議事人員突改會議室！ 沈伯洋：60％民意到底怎麼算的

立委沈伯洋。（資料照）

立委沈伯洋。（資料照）

2024/07/10 10:59

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院內政委員會8日續審「公職人員選舉罷免法修正草案」，僵持到下午1時20分左右，議事人員突然在門上貼手寫紙條，稱改制201會議室開會，卻大門緊閉不讓民進黨立委進入，直至1時38分才開門。民進黨立委沈伯洋表示，這群人「沒有在管的耶」，「他們還是說他們有60％的民意，到底怎麼算的」？

立法院內政委員會8日續審「選罷法修正草案」朝野僵持整天、一波三折、爭議連連，事後爆出藍營質疑綠委黃捷凌晨開鎖闖入會議室，院長韓國瑜還下令徹查。

沈伯洋在臉書PO文表示，硬要討論「開鎖」的結果，先是昨天讓大家開始回憶國民黨以前如何破窗進議場、「國昌破窗用鐵鍊綁住門」之外，現在大家在討論基隆市長「謝國樑怎麼破壞NET的鎖」，「真的是全黨救一人」。

沈伯洋指直言，今天立法院程序委員會，國民黨團總召傅崑萁又新提了直接讓罷免變難的法案，藍委翁曉玲也再度提出大法官人數限制案、葉元之提出NCC任命的限制案，「沒有在管的耶」，這群人還說「他們有60%的民意，到底怎麼算的」？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
卓榮泰：若涉不法應全面偵辦
2024/07/10 05:30

卓榮泰：若涉不法應全面偵辦
憲法法庭今開庭 立院雙方陣容排定
2024/07/10 05:30

憲法法庭今開庭 立院雙方陣容排定

S廊帶與亞灣建設 小港輕豪宅高CP值
立院聲請許宗力、許志雄迴避 遭駁回
2024/07/10 05:30

立院聲請許宗力、許志雄迴避 遭駁回
詢問被提名人意願 卓揆：NCC人選照舊
2024/07/10 05:30

詢問被提名人意願 卓揆：NCC人選照舊

讓AI成為醫療助力 建立跨國整合醫學平台
撥補公教退撫基金 銓敘部：每年至少需194億
2024/07/10 07:36

撥補公教退撫基金 銓敘部：每年至少需194億
確定了！TPASS 2.0「短期版」適用天數2週內 交部估12月上路
2024/07/10 09:12

確定了！TPASS 2.0「短期版」適用天數2週內 交部估12月上路
政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播