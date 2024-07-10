國民黨團挾召委、議事人員突改會議室！ 沈伯洋：60％民意到底怎麼算的

立委沈伯洋。（資料照）

2024/07/10 10:59

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院內政委員會8日續審「公職人員選舉罷免法修正草案」，僵持到下午1時20分左右，議事人員突然在門上貼手寫紙條，稱改制201會議室開會，卻大門緊閉不讓民進黨立委進入，直至1時38分才開門。民進黨立委沈伯洋表示，這群人「沒有在管的耶」，「他們還是說他們有60％的民意，到底怎麼算的」？

立法院內政委員會8日續審「選罷法修正草案」朝野僵持整天、一波三折、爭議連連，事後爆出藍營質疑綠委黃捷凌晨開鎖闖入會議室，院長韓國瑜還下令徹查。

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沈伯洋在臉書PO文表示，硬要討論「開鎖」的結果，先是昨天讓大家開始回憶國民黨以前如何破窗進議場、「國昌破窗用鐵鍊綁住門」之外，現在大家在討論基隆市長「謝國樑怎麼破壞NET的鎖」，「真的是全黨救一人」。

沈伯洋指直言，今天立法院程序委員會，國民黨團總召傅崑萁又新提了直接讓罷免變難的法案，藍委翁曉玲也再度提出大法官人數限制案、葉元之提出NCC任命的限制案，「沒有在管的耶」，這群人還說「他們有60%的民意，到底怎麼算的」？

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