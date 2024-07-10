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詢問被提名人意願 卓揆：NCC人選照舊

行政院長卓榮泰表示NCC委員人選，傾向照原案進行，請立法院進行相關程序。（記者廖振輝攝）

行政院長卓榮泰表示NCC委員人選，傾向照原案進行，請立法院進行相關程序。（記者廖振輝攝）

2024/07/10 05:30

〔記者林哲遠、劉宛琳、謝君臨／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）有四位委員任期將在七月三十一日屆滿，行政院依法提名四位新任委員並於四月三十日送抵立法院。民眾黨立委黃國昌昨在總質詢時關切，行政院長卓榮泰是否願意為這四位NCC委員人選背書，或重新提名？卓揆表示，他傾向照原案進行，請立法院進行相關程序。

前行政院長陳建仁卸任前依法提名四位新任委員，包含現任委員翁柏宗續任；台灣師範大學大眾傳播研究所特聘教授陳炳宏、東華大學中國語文學系專案教師羅慧雯及NCC電台與內容事務處副處長詹懿廉等三人新任，並指定翁柏宗為主委，陳炳宏為副主委。

黃國昌總質詢時詢問，對於前任院長所提名的四位委員，卓揆是否願意支持、背書？若願意，民眾黨團就會實質審查，若要重新提名也會支持。卓榮泰答覆，近期詢問四位被提名人的意願，沒有明確與過去不同，就按照原來的四位，再請立法院進行相關程序。

人事同意權新舊法之爭

朝野協商未達共識

立法院長韓國瑜昨召集朝野協商「考試院人事同意權案」等案。由於「立法院職權行使法修正案」已公布施行，但憲法法庭仍在進行違憲審查，引發人事同意權到底應適用舊法或新法爭議。國民黨團主張「實體從舊、程序從新」原則，民進黨團則認為應待憲法法庭裁定。最終朝野無法達成共識，將擇期再協商。

考試院第十三屆正、副院長黃榮村、周弘憲等人任期將於八月卅一日屆滿。總統賴清德已於五月卅一日依法提名周弘憲、許舒翔為考試院第十四屆正、副院長，邱文彥等七人為考試委員，咨請立院行使同意權。

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