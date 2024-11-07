高雄大樓火警3死2傷！租客兒、哥哥、租客妻乾姐命喪火窟

高雄三民區大樓今晨大火，火勢延燒近3小時撲滅，造成3死2傷。（義消提供）

2024/11/07 10:05

首次上稿 09:10

更新時間 10:05

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市三民區鼎中路大樓今凌晨大火，火勢延燒近3小時撲滅，造成3死2傷，警消清查火場時發現3人已明顯死亡，分別為承租者董男的哥哥（72歲）、董男兒子（17歲）以及董妻的乾姐，另董男（61歲）和妻子王女（55歲）分別送榮總及高醫搶救，均已恢復生命跡象，仍有生命危險。

請繼續往下閱讀...

據了解，3樓發現的女焦屍疑為租客妻子的乾姊，由於屍體焦黑難辨，仍待進一步相驗確認，外傳夫妻平日疑會爭吵，但鄰居表示，夫妻平日說話原本就比較大嗓門。

消防隊於凌晨3時40分許將火勢撲滅，警消研判火勢疑似由住宅一樓內部延燒至2、3樓，導致民宅受損，消防局出動22車50人前往出水撲滅，並救出5名受困民眾（3人送醫、2人明顯死亡未送醫），引導撤離7名民眾（未受傷、不須送醫），救災人員於火警現場2樓救出承租人董男及其妻王女。

此外，1樓有2輛機車燒毁，是否與起火原因有關，仍待調查，至於詳細起火原因，仍待消防局火調科鑑驗。

據了解，屋主陳姓女子人在國外，起火點和原因仍待勘驗、調查，樓下1、2、3樓燃燒家具及雜物，相關財物損失仍待統計，詳細起火原因將由消防局火調科鑑驗中。

鄰居回憶指出，5天前有消防公司上門推銷消防器材，被董男所拒，雙方疑曾起口角，是否與死亡火警有關連待警方釐清。

高雄三民區大樓今晨大火，火勢延燒近3小時撲滅，造成3死2傷。（義消提供）

高雄三民區大樓今晨大火，火勢延燒近3小時撲滅，造成3死2傷。（義消提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法