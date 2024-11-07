破紀錄！路透：46％拉丁裔選民力挺川普重返白宮

川普今年打破外界預期，贏得了破紀錄的拉丁裔選民支持。圖為川普支持者高舉「立即驅逐非法移民」的牌子。（法新社資料照）

2024/11/07 10:01

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕川普（Donald Trump）今年打破外界預期，贏得了破紀錄的拉丁裔選民力挺，加上年輕世代和未擁有大學文憑美國人的支持，在幾乎全國範圍內贏得了多數選票，成功重返白宮。

據《路透》報導，在共和黨的競選活動中，川普承諾保護工人免受全球經濟競爭影響，並提出了廣泛的減稅措施，川普在工人階級選民和非白人美國選民中的影響力不斷增強，幫助他的得票率在幾乎全國範圍內大增。

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艾迪生媒體研究機構（Edison Research）公布的民調顯示，最顯著的成長可能是川普在拉丁裔選民中的支持率上升了14%，約有46%自認是拉丁裔的美國人選擇投票給川普，遠高於2020年大選的32%，當時川普敗給了民主黨候選人拜登（Joe Bide）。

數十年來，極大部分拉丁裔美國人選擇支持民主黨。川普今年獲得1970年代首次實施民調以來共和黨總統候選人中的最高支持率，打破2004年共和黨籍前總統小布希（George W. Bush）取得的44%支持率。

共和黨媒體策略顧問索波（Giancarlo Sopo）受訪指出：「年輕的拉丁裔美國人不像他們的祖父母擁有相同的肌肉記憶（muscle memory）。他們的祖父母已經投票支持民主黨50年了。」

本次川普共贏得了55%拉丁裔男性選民的支持，較2020年的36%高出19個百分點；同時獲得了38%的拉丁裔女性選民支持，較2020年上升了8個百分點。

川普長期將反對移民作為其政治主張的基礎，承諾對居住在美國的非法移民採取大規模驅逐行動。艾迪生媒體研究機構的民調顯示，拉丁裔選民普遍支持川普的強硬立場。約有四分之一的拉丁裔受訪者表示，該國大多數非法移民應立即被驅逐出境。

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