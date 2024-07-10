為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

卓榮泰：若涉不法應全面偵辦

桃園地院昨重開羈押庭，前海基會董事長鄭文燦步入法庭時神情嚴肅。（記者余瑞仁攝）

桃園地院昨重開羈押庭，前海基會董事長鄭文燦步入法庭時神情嚴肅。（記者余瑞仁攝）

2024/07/10 05:30

〔記者李文馨、林哲遠、陳政宇、詹湘淇／台北報導〕前桃園市長、已請辭海基會董事長的鄭文燦疑涉貪，桃園地院昨重開羈押庭以一千兩百萬元交保。行政院長卓榮泰對此表示，不論黨派或何人，只要涉及不法應全面偵辦，靜待司法釐清與結果。民眾黨立委黃國昌質疑該案有「壓案」疑慮；卓回應，社會大眾難免有這種想法，該案過去的處理程序有無必要檢討，法務部可以去了解。

民進黨秘書長林右昌受訪表示，廉政會已決議，若羈押確定將循往例停權，一切尊重司法調查；至於黨內派系鬥爭問題，現在陰謀論很多，但這些大可不必。民進黨自我標榜「清廉、勤政、愛鄉土」，有非常嚴謹的廉政體制，不論任何案件都會依照相關程序處理。

立法院昨繼續進行施政總質詢。卓榮泰會前受訪重申，不論黨派、不論何人，只要涉及不法都應全面偵辦，這是政府基本的態度，他們也靜待司法釐清與結果。

黃國昌質詢時質疑，鄭文燦涉貪案在二○一七年九月就有監聽譯文且找到金流，當時就該偵辦，為何案子被壓下來簽結？再者，監聽譯文外流，鄭才會匆忙把五百萬元還回去，法務部有必要徹查。

卓榮泰答詢說，檢調單位有辦案的步驟與程序，在適當的時間收案，對案件更有幫助。針對黃國昌質疑的「壓案」疑慮，卓坦言，社會大眾難免有這種想法，但民主的台灣應該不會有人要去壓任何一個案子，案件在法律釐清之餘，對過去處理程序有無必要做檢討，法務部可以去了解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
藍批鄭文燦市長任內 八德轉運站有4疑點
2024/07/10 05:30

藍批鄭文燦市長任內 八德轉運站有4疑點

S廊帶與亞灣建設 小港輕豪宅高CP值

讓AI成為醫療助力 建立跨國整合醫學平台
政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播