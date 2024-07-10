卓榮泰：若涉不法應全面偵辦

桃園地院昨重開羈押庭，前海基會董事長鄭文燦步入法庭時神情嚴肅。（記者余瑞仁攝）

2024/07/10 05:30

〔記者李文馨、林哲遠、陳政宇、詹湘淇／台北報導〕前桃園市長、已請辭海基會董事長的鄭文燦疑涉貪，桃園地院昨重開羈押庭以一千兩百萬元交保。行政院長卓榮泰對此表示，不論黨派或何人，只要涉及不法應全面偵辦，靜待司法釐清與結果。民眾黨立委黃國昌質疑該案有「壓案」疑慮；卓回應，社會大眾難免有這種想法，該案過去的處理程序有無必要檢討，法務部可以去了解。

民進黨秘書長林右昌受訪表示，廉政會已決議，若羈押確定將循往例停權，一切尊重司法調查；至於黨內派系鬥爭問題，現在陰謀論很多，但這些大可不必。民進黨自我標榜「清廉、勤政、愛鄉土」，有非常嚴謹的廉政體制，不論任何案件都會依照相關程序處理。

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立法院昨繼續進行施政總質詢。卓榮泰會前受訪重申，不論黨派、不論何人，只要涉及不法都應全面偵辦，這是政府基本的態度，他們也靜待司法釐清與結果。

黃國昌質詢時質疑，鄭文燦涉貪案在二○一七年九月就有監聽譯文且找到金流，當時就該偵辦，為何案子被壓下來簽結？再者，監聽譯文外流，鄭才會匆忙把五百萬元還回去，法務部有必要徹查。

卓榮泰答詢說，檢調單位有辦案的步驟與程序，在適當的時間收案，對案件更有幫助。針對黃國昌質疑的「壓案」疑慮，卓坦言，社會大眾難免有這種想法，但民主的台灣應該不會有人要去壓任何一個案子，案件在法律釐清之餘，對過去處理程序有無必要做檢討，法務部可以去了解。

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