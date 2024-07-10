藍批鄭文燦市長任內 八德轉運站有4疑點

前桃園市長鄭文燦涉嫌觸犯貪污治罪條例，國民黨昨指出，鄭文燦市長任內的水深得令人震驚，其中八德轉運站案有4大疑點，備受質疑。（截圖自國民黨臉書）

2024/07/10 05:30

〔記者施曉光、劉宛琳、黃靖媗／台北報導〕前桃園市長鄭文燦涉嫌觸犯貪污治罪條例，國民黨昨指出，鄭在市長任內的水「深得令人震驚」，八德轉運站案有四大疑點，備受質疑。國民黨智庫副執行長凌濤表示，鄭交保金額從五百萬元大幅拉升至一千二百萬元，代表「涉嫌重大」，法院以高額交保金降低鄭逃亡機會，他支持桃園地檢署持續抗告，請法院一定不能縱放鄭文燦。

高額交保金 代表鄭「涉嫌重大」

國民黨表示，第一個疑點為八德轉運站的土地原本計畫以「租借二十年」的方式取得，然而租金卻高達八千多萬元，以如此高昂的價格與面積，完全可以用購買的方式代替租借，否則二十年後市府與市民將一無所獲，最終在桃園市議會國民黨團的強力反對下，才要求鄭文燦市府以更低的價格承租。

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國民黨指出，第二個疑點是轉運站的預定用地原本是「非都市土地」的「特定農業用地」，這是為了保護其耕種價值而特別保留的土地，為什麼桃園市政府過去堅持要挑選該土地？

國民黨說，第三個疑點是變更價差回饋金不明，如果要將特定農業用地變更為交通用地，應該要繳納多少回饋金？

第四，國民黨表示，二○二六年桃園綠色捷運打通後，捷運將直接與新北市捷運相接，桃園市民最有可能的通勤方式是直接搭乘捷運到目的地，不太可能會從八德轉運站出發，效益可能降低，因此鄭執意要在八德設轉運站的目的備受質疑。

國民黨團首席副書記長林思銘表示，鄭文燦所涉及相關弊案牽涉非常的廣、深，必須要深入調查，現在輕而易舉交保，他也很快籌到交保金，「看得出來他外面的朋友真的很多」。

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