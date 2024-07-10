檢列3罪聲押鄭文燦 法官：摸索證據

前海基會董事長鄭文燦昨再獲交保，步出法庭時神情略顯憔悴，對媒體提問不發一語。（記者鄭淑婷攝）

2024/07/10 05:30

〔記者余瑞仁、鄭淑婷、張文川／綜合報導〕前桃園市長、海基會前董事長鄭文燦昨二度獲交保，羈押庭中檢辯攻防長達四小時，檢方力陳鄭涉犯貪污治罪條例中不違背職務收受賄賂罪、洗錢罪、洩密罪，全案有諸多證據待調查及傳喚相關人員，有湮滅、偽造證據及勾串證人之虞，有羈押原因及必要性。桃園地院法官則認為鄭涉犯不違背職務收受賄賂罪嫌重大，其餘均難認有據。

鄭文燦昨由三名律師陪同應訊，進入法院及再獲交保離去時始終神情嚴肅；桃檢主任檢察官呂象吾、承辦檢察官陳嘉義庭訊後神情凝重離去，二度挫敗心情全寫在臉上。檢方昨晚即完成抗告書遞交桃院；桃院以最速件完成作業送往高院。高院於昨晚間收到案卷，依程序將待今日分案，最快今決定准駁。

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高院最快今准駁抗告

本報掌握相關人士證實，承審法官在法庭中一度質疑此案檢調已立案七年，因證據不足二度簽結，此番重起爐灶發動偵辦，除了掌握行賄人進出桃園市長官邸監視畫面及行賄共犯指證，並無其他有力新事證，可說從其他被告證詞拼湊證據，猶如「摸索證據」。

檢：無法理解法官說法

對此說法，檢方人士回應，桃院昨天的具保理由不也直指鄭文燦於不違背職務收賄部分「犯罪嫌疑重大」，況且所有的犯罪，檢調偵辦過程都猶如在拼圖，就是多方追查、蒐集證據，對於外傳法官所稱「摸索證據」，無法理解。此外，檢方此前對此案簽結二次，這也是外界誤解，根本無所謂「簽結」，而當時是因承辦檢察官輪替、案件交接，前手簽為「暫結」、再另行簽分他案續辦。

據了解，鄭文燦辯護律師昨在法庭上指稱，此案所謂白手套的華亞重劃會理事長廖俊松父子行賄過程中，交付賄款時以手勢比「五」，但監聽譯文顯示行賄者事後曾在與妻子通話中稱「將錢塞在桌子下」，從當面送錢變成塞在桌下，前後矛盾，而檢方對此並未多所解釋。對此，檢方熟悉案情人士說，所有證據都已附卷，會有這樣的誤解，只能說「對案情不熟悉」。

桃院裁定理由指出，檢方認鄭文燦涉犯三項罪名，鄭雖否認犯行，但從相關卷證及供述判斷，其涉犯貪污治罪條例不違背職務收受賄賂罪嫌重大；洗錢及洩密罪部分，檢方所提事證，未說明鄭有無掩飾或隱匿手段等洗錢罪構成要件，也未提出其他補強證據，最多僅能證明有相關公務員洩密，尚難認洩密來源就是鄭文燦。

對檢方提出的羈押原因及必要性，裁定理由指出，鄭文燦涉犯為本刑最輕七年以上之罪，檢方指具有逃亡之虞有據，但檢方認為鄭有湮滅偽造證據及勾串證人之虞，進而影響相關公務員及證人等，因鄭已卸任市長一年半，在桃市府是否仍有影響力已有疑義。

檢方雖指鄭擁有秘書、司機等輔助人手，恐有串證之虞，然而這些人均無涉案證據，目前此案相關被告除高齡九十歲的楊兆麟獲交保，另四人均已羈押禁見，七年前相關蒐證照片、譯文均已顯現在卷，鄭也早已離開市長職務，難認有羈押原因及必要性，並非不得以其他強制處分替代。

法官考量其他被告交保金額及鄭文燦的政商地位，裁准鄭以一二○○萬元交保，限制住居、出境、出海，並禁止與同案被告、潛在犯罪嫌疑人及證人等相關人聯繫或接觸；檢察官再度當庭提出抗告。

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