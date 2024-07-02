大法官提名「民團提7建言」 盼立院有充裕審議期間

針對司法院大法官提名，「民間監督司法院大法官人選聯盟」今天舉行記者會提出7大訴求。（民間司法改革基金會提供）

2024/07/02 22:29

〔記者謝君臨／台北報導〕司法院正、副院長許宗力、蔡烱燉在內的7位大法官，將於今年10月底任期屆滿，針對總統賴清德的提名人選，「民間監督司法院大法官人選聯盟」今（2）日舉行記者會提出7大訴求，包括應審酌其成員的多元性及性別比例的平衡；建請總統應保留立法院充裕的審議期間，以完善同意權之行使等。

大法官許宗力、蔡烱燉、張瓊文、黃瑞明、許志雄、詹森林、黃昭元等7位任期10月底屆滿。總統府預計7月啟動提名作業。對此，民間司改會等15個民間團體組成「民間監督司法院大法官人選聯盟」，提出7訴求。

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首先，總統府組成「審薦小組」時，就應審酌其成員的多元性及性別比例的平衡。聯盟指出，回顧歷次「審薦小組」的組成，不僅以男性為主，且背景多為曾有司法院任職經驗的資深法界人士，標準過於單一；建請就「審薦小組」之組成，也應考量其多元性及性別比例的平衡，併納入關心弱勢者權利的人權專家、學者。

其次，總統於接受各界推薦人選後，宜公布符合資格的被推薦人，向公眾徵詢意見。聯盟表示，為強化提名的正當性及促進良性的社會溝通，建請總統於收受推薦期間經過後，宜先公布符合資格之被推薦人的姓名、學經歷、法學著作或具代表性的書類列表等資訊，並予一定期間向公眾徵詢意見，強化提名的正當性。

第三，大法官人選，應有良好操守、專業學識，以及進步的憲政人權理念。聯盟指出，鑒於大法官的判決將對全體國人的生活，造成全面、深遠的影響，呼籲總統就大法官的提名，應公正、客觀，不以族群、地域、出身背景及意識形態作為主要依據，並充分檢視品德操守、憲政人權理念、學識與專業3大特質。

第四，大法官的組成，應重視其多元性與性別比例。聯盟認為，憲法法庭作為憲法及人權的守護者，其組成的任一性別人數，皆不應高於8人，以避免單一性別的觀點及思維慣性被過度放大。換言之，本次被提名的男性，應以不高於4人為宜，且被提名人皆應具備良好的性平意識，以期性平的憲法要求能被落實。

第五，總統提名時，應審酌被提名人接受公眾監督的意願。聯盟表示，嚴格化人事同意權的審查密度、加強檢視被提名人，於社會上應有廣泛共識。因此，被提名人如未有與社會大眾對話、受監督的意願，也可能難獲立院同意為適任之人選。

第六，總統提名兼任司法院正、副院長的大法官時，應重視其對司法改革政策的意見及社會溝通的能力及意願。最後，建請總統應保留立院充裕的審議期間，以完善同意權之行使。

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