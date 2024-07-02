批藍營抹綠大法官 民進黨團：因害怕心虛進行不必要扭曲

立法院民進黨團今日舉行輿情回應記者會。（記者羅沛德攝）

2024/07/02 17:13

〔記者謝君臨／台北報導〕憲法法庭已受理「國會擴權法案」釋憲聲請，立法院國民黨團卻指控現有大法官中，有多人與民進黨政府或民進黨關係密切，應主動聲請迴避。對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，藍白害怕、心虛就先來打預防針、醜化，針對大法官個人的意識形態、立場進行不必要扭曲，藍營污衊大法官等行為，是其民調探底主因。

國民黨團今（2）日舉行記者會，指有7位大法官與民進黨關係密切。包括司法院長許宗力，過去早已認為立院不該有調查權的心證已成，應主動聲請迴避。而其他6位大法官，不是曾擔任過民進黨的國大代表、就是曾任政府官員，必須主動聲請迴避，避免釋憲結果失去公正性、客觀性和公信力。

請繼續往下閱讀...

對此，吳思瑤指出，國家法治非常清楚，大法官由總統提名，立院行使同意權，如果在民進黨執政時間產生的大法官，都把他們歸類為綠營人士，對大法官非常不敬，大法官基於法學專業綜理法規解釋，其職權行使超越黨派、獨立於政黨之外，「國民黨不要忘了，你們也都行使過人事同意權。」

對於在野黨說大法官都是綠的，審理擴權法案恐怕會不公正，要求迴避等，吳思瑤說，請藍白好好讀法規，現行「憲法訴訟法」第9、10條，針對大法官應自行迴避情形，都有明確規定，若審議涉及當事人和自己有親屬歸係，或參與案件是大法官過去職業，也許是律師、司法單位，對人、事、案件都有清楚迴避條款。

吳思瑤批評，藍白因害怕、心虛就先來打預防針、醜化，針對大法官個人的意識形態、立場進行不必要扭曲，再次譴責，任何人再大，都不能比憲法大；任何人再大，都不要對大法官不敬；大法官絕非國民黨說的看門狗。藍營污衊大法官、杯葛人事同意權乃至砍司法院預算，這樣的做法，是其民調持續探底主要原因。

此外，針對行政院政委林明昕表示：「憲法法庭有沒有言詞辯論是不一定的。」等言論，引來民眾黨團總召黃國昌批評，吳思瑤質疑，黃真的是法學博士？黃說未來釋憲案一定要有言詞辯論，但「憲法訴訟法」第25條明定，只有正副總統彈劾案及政黨違憲解散案「應」有言詞辯論，其他案件是「得」。

吳思瑤痛批，黃國昌無視法律要當大法官或上頭的大大法官，居然對大法官審理案件說三道四，下指導棋亂帶風向，請回虧法制規範，任何人再大，都不能比憲法大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法