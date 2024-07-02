金門府會等人赴泉州 贈善款慰問「中國快艇翻覆案」罹難者家屬

金門縣紅十字會會長洪國正（左三）、總幹事呂忠飛（左二）、金門縣議員王國代（右二）、許玉昭（右一）等人，將金門各界募得的善款20餘萬元，以「金門縣紅十字會」名義，捐贈給中國罹難者的家屬。（金門紅十字會提供）

2024/07/02 22:20

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣副縣長李文良與縣議員王國代、許玉昭、李養生、金門縣紅十字會會長洪國正、總幹事呂忠飛等人今天到中國泉州晉江市，對於2月14日中國快艇越界金門海域翻覆事件的罹難者家屬，表達人道關懷、深切慰問之意；並以「金門縣紅十字會」名義，捐贈善款20餘萬元給中國罹難者的家屬。

「0214事件」發生4個多月以來，在金門縣議員王國代與國際傑人會奔走下，募集金門善心人士善款20餘萬元。

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金門府會等一行人昨天（1日）小三通抵達廈門，今天中國泉州晉江市，基於人道關懷立場，將善款交給罹難者家屬，由罹難者家屬代表與晉江市紅十字會成員代表接受，期盼事件早日圓滿落幕，罹難者也能早日返鄉入土為安。

王國代說，自事件發生以來，受到許多金門鄉親的高度關注，因此積極協調金門府會慰問團前往泉州致意，盼撫慰罹難者家屬心中的傷痛，協助走出事件陰霾。

李文良說，作為「0214事件」的地方政府，責無旁貸，縣長陳福海除了在第一時間表達遺憾與不捨，責成縣府團隊全力支持及提供行政協助，隨時與兩岸有關單位保持聯繫，掌握事件發展；縣府也在兩岸代表多次協商過程中，盡力扮演後援，對現冰存於金門縣殯儀館的兩具罹難者遺體，提供事務性協助。

李文良說，金門在兩岸發展的特殊區位，長期扮演「連結兩岸」的角色與功能，希望藉由善款的捐贈，展現金門民間對於罹難者的關懷，及金門鄉親對兩岸人民互動最真誠、最真實的一面，同時表達對事件圓滿落幕與兩岸和平的殷切期盼，金門府、會將齊心推動兩岸善意循環，和平共榮。

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