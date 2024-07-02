為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

金門府會等人赴泉州 贈善款慰問「中國快艇翻覆案」罹難者家屬

金門縣紅十字會會長洪國正（左三）、總幹事呂忠飛（左二）、金門縣議員王國代（右二）、許玉昭（右一）等人，將金門各界募得的善款20餘萬元，以「金門縣紅十字會」名義，捐贈給中國罹難者的家屬。（金門紅十字會提供）

金門縣紅十字會會長洪國正（左三）、總幹事呂忠飛（左二）、金門縣議員王國代（右二）、許玉昭（右一）等人，將金門各界募得的善款20餘萬元，以「金門縣紅十字會」名義，捐贈給中國罹難者的家屬。（金門紅十字會提供）

2024/07/02 22:20

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣副縣長李文良與縣議員王國代、許玉昭、李養生、金門縣紅十字會會長洪國正、總幹事呂忠飛等人今天到中國泉州晉江市，對於2月14日中國快艇越界金門海域翻覆事件的罹難者家屬，表達人道關懷、深切慰問之意；並以「金門縣紅十字會」名義，捐贈善款20餘萬元給中國罹難者的家屬。

「0214事件」發生4個多月以來，在金門縣議員王國代與國際傑人會奔走下，募集金門善心人士善款20餘萬元。

金門府會等一行人昨天（1日）小三通抵達廈門，今天中國泉州晉江市，基於人道關懷立場，將善款交給罹難者家屬，由罹難者家屬代表與晉江市紅十字會成員代表接受，期盼事件早日圓滿落幕，罹難者也能早日返鄉入土為安。

王國代說，自事件發生以來，受到許多金門鄉親的高度關注，因此積極協調金門府會慰問團前往泉州致意，盼撫慰罹難者家屬心中的傷痛，協助走出事件陰霾。

李文良說，作為「0214事件」的地方政府，責無旁貸，縣長陳福海除了在第一時間表達遺憾與不捨，責成縣府團隊全力支持及提供行政協助，隨時與兩岸有關單位保持聯繫，掌握事件發展；縣府也在兩岸代表多次協商過程中，盡力扮演後援，對現冰存於金門縣殯儀館的兩具罹難者遺體，提供事務性協助。

李文良說，金門在兩岸發展的特殊區位，長期扮演「連結兩岸」的角色與功能，希望藉由善款的捐贈，展現金門民間對於罹難者的關懷，及金門鄉親對兩岸人民互動最真誠、最真實的一面，同時表達對事件圓滿落幕與兩岸和平的殷切期盼，金門府、會將齊心推動兩岸善意循環，和平共榮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
金門釣客滯中3個月胖8公斤！和女兒打勾勾：多考個200分就回家
2024/06/23 20:23

金門釣客滯中3個月胖8公斤！和女兒打勾勾：多考個200分就回家
中國快艇翻覆案朝過失致死偵辦？ 金檢：涉何種罪名未預設立場
2024/02/27 12:30

中國快艇翻覆案朝過失致死偵辦？ 金檢：涉何種罪名未預設立場

把陽光、 微風搬進家！高雄絕美植感宅
獨家》中國海警船闖金門外海 強行登檢澎湖漁船硬帶回中國
2024/07/02 21:05

獨家》中國海警船闖金門外海 強行登檢澎湖漁船硬帶回中國
中國快艇翻覆「怎可能沒影像」？海巡署：是「雷達軌跡」
2024/03/05 13:39

中國快艇翻覆「怎可能沒影像」？海巡署：是「雷達軌跡」

台新玫瑰卡、太陽卡翻新 回饋再升級
政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播