卸任前最後一場AIT國慶酒會 孫曉雅大讚蕭美琴有「穩定領導力」

即將離任的AIT處長孫曉雅（左）特別用中英雙語致詞，特別讚許蕭美琴（右）致力確保台灣人您享有和平與繁榮的堅持，始終維持不變。（美國在台協會提供）

2024/07/02 20:26

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國在台協會（AIT）今晚在台北君悅酒店舉辦248週年國慶酒會。即將離任的AIT處長孫曉雅特別用中英雙語致詞，她特別讚許蕭美琴致力確保台灣人享有和平與繁榮的堅持始終維持不變，美國也相當讚賞蕭美琴在日益複雜的地緣政治局勢下，所展現的穩定領導力。

孫曉雅致詞表示，這次她第3年也是最後一年主持美國國慶酒會活動，隨著3年任期結束，她有許多要感謝的事。

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孫曉雅接著用中文說，她要特別感謝蕭副總統出席AIT今年的活動，能夠與蕭美琴密切合作，一起強化並拓展台美關係，讓她深感榮幸，蕭美琴致力確保台灣人民享有和平與繁榮的堅持，始終維持不變，美國也相當讚賞蕭在日益複雜的地緣政治局勢下，所展現的穩定領導力。

孫曉雅說，促成台美夥伴關係的推手，正是美國對台灣堅若磐石、依循根本原則，且橫跨黨派的支持，而這一切都符合美國的「一中政策」，以及美國長久以來的各項承諾，這樣的支持也正是基於台美貢獻的民主、人權及自由等價值。

孫曉雅承諾，AIT未來仍會致力與台灣合作，推進彼此共享的自由、開放、具備韌性及包容性的印太地區這項願景，他們感謝台灣作為美國的夥伴共同努力，並在世界各地推進各項民主價值。

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