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首頁　>　政治

藍白放水中天、追殺鏡電視 吳思瑤：明天查台積電非危言聳聽

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2024/07/02 20:31

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團、民眾黨團擬行使國會調查權，追查鏡電視等案。對此，民進黨團幹事長吳思瑤痛批，搶在大法官暫時處分裁定前的空窗期，放話要大幹一場的國、眾兩黨，可不是隨便說說；美其名說是查弊，結果是把政治黑手伸進媒體！但卻「放水中天，追殺鏡電視！」她強調：「今天鏡電視，明天台積電！真的不是危言聳聽，是現在進行式。」

吳思瑤表示，藍白鎖定調查「鏡電視發放執照案」，已經搶翻天、鬧3胞！交通委員會今年3月11日已成立文件調閱小組，民眾黨立委林國成擔任召集人，開過3次會，迄今調查未果。結果國民黨立委陳雪生明天在交通、司法聯席委員會中，還要成立另一個新調查委員會；而民眾黨團總召黃國昌也預告，12日民眾黨要在院會成立第3個鏡電視調查委員會。

「欲加之罪，何患無辭！」吳思瑤認為，藍白就是「看鏡電視不順眼」，一口氣要成立3個委員會調查，疊床架屋、各自打架、為達目的不擇手段。可議的是，同樣是媒體執照，藍白竟搞雙標，一手鎖定開鍘鏡電視，另一手卻要對中天電視大放送！她說，國民黨早提出「衛星廣播電視法修正草案」，要讓「中天執照永久有效」的離譜提案，要讓中天復辟！

「不如你意，查你辦你追殺到底！順從你心，護航放水到地久天長！」吳思瑤指出，國民黨團總召傅崐萁囂張說：「順我者昌，逆我者亡！」利用擴權後的國會調查權，大剌剌整肅異己，就是明證。

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