癌症新藥基金財源難解 健保署長石崇良提議「開徵酒捐」

石崇良今日提出「研議開徵酒捐」作法，並希望部分費用同時挹注健保。（資料照，記者方賓照攝）

2024/07/02 20:20

〔記者林志怡／台北報導〕「百億癌症新藥基金」作為政府重要政策方向，近期行政院等單位持續尋找財源，健保署長石崇良今日提出「研議開徵酒捐」作法，並希望部分費用同時挹注健保，多位專家表示「樂觀其成」，但國民健康署表示，近期全無相關討論。

各界期待通過癌症新藥基金改善健保財務困難、導致新藥納入給付緩慢或受阻的情況，但由於該基金屬於特種收入基金，設立時需有新財源，目前暫無解決方案，石崇良於論壇中指出，或可通過「開徵酒捐」解決，且若順利開徵，還可同時增加健保收入，達到「一兼二顧，摸蜊仔兼洗褲」的效果。

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對於石崇良的提議，台灣癌症基金會執行長張文震說，目前已知酒品與肝癌、頭頸癌、食道癌等多種癌症密切相關，而台灣的酒相對便宜，通過開徵酒捐，除了提供基金的經費來源之外，也可以通過「以價制量」，從源頭阻斷可能造成疾病、社會問題的可能性，因此基金會對於開徵酒捐絕對樂觀其成。

台灣醫藥品法規學會理事長康照洲則直言，台灣是酒品消費大戶，一定程度上與部分酒類零關稅有關，通過酒捐改善此一情況，相信是好的方向，開徵方式與種類都可以再做討論，雖據估算可徵得的費用可能只有100多億元，但積沙成塔，重點在於檢討健保涵蓋範圍，否則財源永遠不夠。

不過，國健署菸害防治組長羅素英指出，課徵酒稅為財政部主責，多年前曾邀集專家、跨部會及酒品業者研商「酒害防制法」可行性，專家認為酒品對健康危害，由於各部會已分工明確，現行法令已有規範者，不宜重複制定，目前並無「酒品健康捐」相關討論與規劃。

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