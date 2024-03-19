太陽花10週年 王定宇：台灣經濟與世界連結更密切成長更好

民進黨立委王定宇。（資料照）

2024/03/19 12:06

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕昨天（18日）是318太陽花學運10週年，對此民進黨立委王定宇表示，有特別親中捧中的人士宣稱，「太陽花」阻斷台灣連結「世界」的機會，「太陽花」後，真相是台灣經濟反而因為跟世界連結更密切，經濟成長更好，對中國的經濟依存度則是急降。

王定宇在臉書PO文表示，太陽花學運屆滿10週年，台灣經濟表現卻脫胎換骨，2021年經濟成長率高達6.62％、創11年新高，出口總值首度飆破四千億美元，2022年出口總值更達4794億美元、續創史上新高，當年台灣人均GDP超車南韓，為暌違20年首見。

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王定宇指出，不論從投資或貿易來看，台灣對中國經貿依存度均明顯降低，與此同時，我國逐漸擺脫「悶經濟」，2020年疫情肆虐，主要國家紛紛陷入經濟衰退，台灣GDP（國內生產毛額）成長3.39％、居全球前30大經濟體之冠；2022年GDP成長6.62％、創11年新高，當年出口高達4464億美元，2022年攀升至4794億美元，2023年也有4324億美元，過去三年出口包辦史上前三名。

王定宇直言，台商大量回流，2023年失業率創23年新低！由於台商大量回流投資，國內就業市場明顯改善，2023年失業率降至3.48％、創23年新低。過去八年名目及實質薪資增幅也翻倍。

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