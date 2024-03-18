台灣民主最大危機 吳叡人：國民黨、地方派系、本土民粹

太陽花十週年活動在立法院外舉行，晚會最後，參加民眾一同唱「島嶼天光」。（記者王藝菘攝）

2024/03/18 23:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕太陽花運動十週年晚會今日在立法院外舉行，中研院台史所副研究員吳叡人演講指出，太陽花學運讓中國帝國主義擴張首度踢到鐵板，擋住了中國經濟侵略，但中國威脅尚未結束，現在透過軍事、銳實力對台複合式攻擊，這是人類最卑鄙、骯髒的侵略型態。而且「親中親到無法自拔」的國民黨，加上「有奶就是娘」的地方派系，「毫無節操的本土民粹」三者勾結，這是現階段台灣民主的最大危機。

吳叡人表示，2008年陳雲林「黑船來航」強迫台灣開關。2014年國共合謀，服貿協議是21世紀初中國利用新自由主義全球化的浪潮，對台灣進行的第一波地緣政治侵略。所謂「以商圍政」、「以經促統」，這個侵略是最關鍵、最危險的時刻，台灣差一點就被鎖進中國，跟著中國一起死。

請繼續往下閱讀...

吳叡人指出，從2008年野草莓運動、2012年反媒體壟斷，看似毫無警覺的台灣社會，持續奮起抵抗中國經濟侵略，直到2014年太陽花運動暫時擋下了立即危機，這場運動使台灣暫時擺脫中國糾纏。

吳叡人談及，太陽花運動並沒有徹底阻絕中國侵略，但確實守住了最關鍵一役，太陽花的實質效應等於是一次在台灣舉行的拒絕兼併、堅持主權的公民投票和民主自決。守住這一關，台灣才能夠配合日後國際局勢的逆轉，尤其是武漢肺炎災難後，全球脫鉤、圍堵中國的新趨勢，台灣順利加入全球民主陣營、重返世界，這就是「天助自助」。

吳叡人分析，中國外有全球圍堵，內部形成一人獨裁，國進民退、粉紅肆虐，經濟全面崩潰，已經不利進行經濟侵略，台灣面臨的中國經濟侵略已經告一段落。但經過十年奮戰，擋住了兩輪攻勢，目前還有未完成的課題，外部有中國無止盡的侵略威脅。

吳叡人說，中國沒有錢買台灣了，現在就用武力恐嚇台灣，用銳實力擾亂滲透台灣的複合攻擊形式，除暴力恐嚇之外，更利用網路造謠、滲透分化、詐欺，無所不用其極，其所作所為有如黑幫集團，這是人類有史以來最卑鄙、骯髒的侵略型態。

「到這個地步了，你沒有感覺嗎？」吳叡人直言，還有人在TikTok、科目三，還在中國好好玩，「你娘卡好！」

吳叡人痛批，台灣內部還有親中協力者，也就是中國國民黨，原本已經奄奄一息的外來統治者集團，與魚肉鄉里、唯利是圖、沒有國家忠誠的地方派系勾結，以後會出賣台灣的，就是這一群人。

吳叡人更批，在台灣國會殿堂之上，有一群人沐猴而冠，另外當年得力於太陽花崛起的第三勢力，現在已墮落成機會主義的本土民粹，這些人非常愚昧平庸，卻傲慢自大，這種小丑政客，他們為了選票、為了一己之私，不惜背叛太陽花運動的理想，竟然還跟國民黨合謀要重啟服貿。

吳叡人直指，親中親到無法自拔的國民黨，加上有奶就是娘的地方派系，毫無節操的本土民粹三者勾結，這是現階段台灣民主的最大危機。所以太陽花運動十年，台灣面臨內外交迫的威脅，外部有侵略者、內部有協力者，試圖從內部瓦解台灣的自由民主。

他強調，太陽花運動已經結束了，但野草莓到太陽花的精神可以傳承下來，必須重新壯大公民社會路線，要用公民社會的力量，制衡國會裡面那些中國代理人，要讓公民社會再度成為保護台灣的力量，這個新時代條件已經出現，現在就是這個運動的開端。

太陽花運動十週年晚會今日在立法院外舉行，現場一起合唱島嶼天光。（記者陳鈺馥攝）

太陽花十週年活動在立法院外舉行，晚會最後，參加民眾一同唱「島嶼天光」。（記者王藝菘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法