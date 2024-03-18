太陽花學運打人警察10年找不到 律師：模糊的國家暴力

圖為太陽花學運時在政院後門痛打學生的警察，至今警政署仍未找到該名施暴員警。（資料照）

2024/03/18 20:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕太陽花學運屆滿10週年，10年前警方在324行政院清場行動中，以暴力手段驅離學生，將民眾打得頭破血流，打人警察至今找不到。律師謝孟釗今晚在太陽花學運10週年晚會上指出，刑事訴訟全面失敗，沒有找到第一線下手的警察，指揮鏈都被切斷，無法知道是誰下手，完全是模糊的國家暴力。

擔任行政院國家暴力事件律師團律師的謝孟釗表示，當時案件可分為兩種，一種被國家告，另一種是告國家。被國家告是在鎮壓跟驅離時，罪名是傷害、妨礙公務、侵入住居，以法庭實務來說未必很重，但對當事人創傷很大。

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謝孟釗提及，另一種是鎮壓過程受傷，傷勢輕重不一，他也受到很大的創傷，有對國家提告，提起自訴和賠償。參與者面對國家暴力，過程中被警察驅離或毆打，他無法理解為何人民會受到這樣的待遇。

謝孟釗指出，以法庭來看，這些訴訟未必成功，因為刑事訴訟全面失敗，沒有找到第一線下手的警察，指揮鏈都被切斷，也無法知道是誰下手，這些人被驅離、受傷，但誰下手，完全是模糊的國家暴力，找不到任何人。

謝孟釗說，當年那些被捕的人，面對訴訟就是不斷開庭，有人主張沒有進去，有人說有法理基礎或公民不服從，但我們看到的是，國家影子很模糊，是被抽離開的。

太陽花學運屆滿10週年，民團今晚舉辦晚會。（記者王藝菘攝）

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