太陽花學運10週年 民進黨：台灣在正確道路持續走向世界

318學運今天邁入10週年，民進黨表示，如今台灣在正確的道路上，持續走向世界，成為世界的台灣。（圖取自民進黨臉書）

2024/03/18 16:16

〔記者陳昀／台北報導〕318學運今天邁入10週年，民進黨表示，這場運動喚起年輕世代對民主自由的重視，台灣人民共同選擇國家路線，不希望將經濟、政治暴露給中國而承擔巨大風險，而是走向深化民主、鞏固經濟自主、與世界做朋友，與政治理念相近的民主國家合作、成為彼此的後盾，如今台灣在正確的道路上，持續走向世界，成為世界的台灣。

民進黨臉書發文指出，2014年馬英九政府與國民黨意圖強推黑箱服貿，引發318學運數十萬人走上街頭，成功擋下服貿，年輕學子們發起的這場運動，對台灣政治發展有著重要且深遠的影響，更喚起了年輕世代對民主自由的重視。

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民進黨表示，台灣人民共同選擇了截然不同的國家路線，不希望將經濟、政治暴露給中國而承擔巨大風險，選擇走向深化民主、鞏固經濟自主、與世界做朋友的路線；318運動後的10年，台灣在正確的道路上，持續走向世界，成為世界的台灣。

民進黨指出，過去10年，台灣GDP成長近1.5倍，達到23.5兆，今年3月台股開盤飆破2萬點大關，馬政府口中股市2萬點的玩笑話，蔡英文政府化為行動且達成目標，財政穩定不僅對經濟發展、社會安定有重大意義，更對人民福利的長遠發展具有不少影響，我國歲入歲出賸餘由2017年開始由負轉正，連續6年財政有賸餘、連續5年破千億，去年甚至賸餘將近5千億元。

民進黨強調，世界各國政經趨勢是與中國「脫鉤」、「去風險」，台灣在這10年間也漸漸轉移出口市場，台灣在經濟表現和政治自由度的亮眼成績，也以實績證明了這是正確的路線，拒絕服貿不只是拒絕一個經貿選項，而是選擇台灣生活的主體性，去年台商投資新南向國家更是首次超過投資中國，成功減少對單一市場的依賴，也降低我國屢次遭受中國施以經貿手段勒索的風險。

民進黨指出，在中國對台脅迫，影響全球貿易和地緣政治的情勢下，除了維繫台海穩定外，也需要保持台灣的經濟強度，包括與國際貿易體系高度整合，透過貿易協定與理念相近國家深化關係，可降低台灣對中國市場的依賴，抵抗北京的經貿脅迫，保障經濟安全，如2023年和美國簽訂了「台美21世紀貿易倡議」（U.S.-Taiwan Initiative on 21st Century Trade），及和英國簽訂了「提升貿易夥伴關係協議」（Enhanced Trade Partnership），皆能證明台灣經貿制度符合國際高標準的重要里程碑。

除了經貿外，民進黨說，近年台灣也與許多國家文化交流，透過互訪建立深厚友誼，因此產生許多具體的合作案，如2021年台灣的訪捷經貿考察團及簽訂了5項合作備忘錄，而2023年時捷克眾議院議長更是率160人訪台，簽下11項合作備忘錄，台灣與政治理念相近的「民主國家」深化合作，成為彼此間的後盾，在在印證了民主共榮的理念，讓台灣在世界上架，成為世界的台灣！

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