太陽花學運十週年 林飛帆：阻斷兩岸統合議程、改變台灣命運

太陽花學運總指揮、民進黨前副祕書長林飛帆。（資料照）

2024/03/17 17:49

〔記者陳昀／台北報導〕太陽花學運明天屆滿10週年，當時擔綱總指揮的林飛帆受訪表示，當年馬政府設定先經濟、後政治，一步步將台灣帶到「一個中國」框架下，最終達成兩岸統一協議，這場運動阻斷兩岸統合議程，徹底改變台灣在地緣政治的角色，也奠定台灣主流民意為「世界的台灣」的共識基礎，而非「中國的台灣」。

林飛帆認為，太陽花是改變台灣在地緣政治角色的一場運動，2014年國民黨與共產黨設定了一個「兩岸統合」的政治議程，從經濟走向政治的統合，透過簽署「海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）」、「海峽兩岸服務貿易協議」，乃至之後的「海峽兩岸貨品貿易協議」協商及兩岸軍事互信機制與政治談判，一步步將台灣帶到「一個中國」框架下，進而達成兩岸統一。

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林飛帆認為，太陽花運動擋下服貿，最重要的影響是阻斷馬政府所設定的「兩岸統合」議程，徹底改變台灣的命運，讓台灣人有機會決定自己的未來，以及台灣與世界的關係，10年來台灣社會轉變很大，這場運動印證了民進黨2016、2020年，一直到現在繼續執政的社會基礎，並產生台灣民意的主流共識。

他說明，台灣主流共識就是，我們是「世界的台灣」，不是「中國的台灣」，徹底反對以馬政府「一個中國」框架作為台灣定位的政治基礎或方向，這是高度共識，所以台灣才能走向世界。

林飛帆指出，雖然2014年沒人預料到美中之間後來的走向，包含川普會當選美國總統、後續會發生美中貿易戰，但當時台灣已有被併入「一個中國」框架的風險，中國「以經逼政」早就是台灣社會不滿的來源，很多人主張要保護、守護台灣，即使沒辦法假設當時若沒擋下的結果，但照他們原先設定的路徑，這會是與主流民意相悖的。

林飛帆表示，近年台灣走進世界，加深經濟上的連帶，並沒有因為降低對中國出口而經濟下滑，反而更加強韌，我們必須持續強化包括防衛、經濟、社會等韌性，讓社會走向更進步的未來。

林飛帆曾任民進黨副秘書長，督導國際部、政策會等部門，也曾任CSIS（戰略暨國際研究中心）訪問研究員，在華府政策圈、智庫圈累積國安事務經驗，近期受邀到約翰霍普金斯大學就台美關係及台灣未來地緣政治發展方向演講，由前AIT處長David Keegan主持；太陽花10週年前夕，林至少接受30家以上國際媒體訪問，包含英國衛報The Guardian、西班牙媒體Agencia EFE、 DW 中文 - 德國之聲、德國公共廣播電台Deutschlandfunk、德國Table Media等，未來將持續透過各種管道為台灣發聲。

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