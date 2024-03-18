太陽花10週年晚會今登場 拷秋勤、吳志寧將登台演出

318太陽花學運屆滿10年，台灣30幾個公民團體今晚將於立法院外濟南路上舉辦「太陽花運動10週年晚會」。（圖擷取自經濟民主連合臉書粉專）

2024/03/18 14:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕318太陽花學運屆滿十年，台灣30幾個公民團體今晚將於立法院外濟南路上舉辦「太陽花運動10週年晚會」，重點訴求反對重啟服貿貨貿，並邀請台灣本土樂團拷秋勤、歌手吳志寧演出。

主辦單位規劃，晚會6點半正式開始，民團將宣讀聲明反對重啟服貿貨貿、拒絕中國政經脅迫，並邀請太陽花運動參與者魏揚、林飛帆、Savungaz Valincinan，婦女新知基金會秘書長覃玉蓉、行政院國家暴力事件律師團律師謝孟釗、中研院台史所副研究員吳叡人進行短講，以及由濟南教會牧師黃春生緬懷逝去的夥伴。

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台灣教授協會會長陳俐甫受訪談及，當年太陽花學運不是只有學生參加，當時許多的公民團體都有參與，那是一場反對服貿協議的公民運動，但為了避免被馬政府汙名化，當時民團的人先退出議場，讓學生繼續佔領立法院。

太陽花運動10週年晚會，合辦單位有台灣經濟民主連合、台灣公民陣線、台灣教授協會、島國前進基金會、台灣勞工陣線、人權公約施行監督聯盟、台灣人權促進會、公投護台灣聯盟、台灣青年民主協會、四二四教育基金會、好民文化行動協會、陳文成博士紀念基金會、綠色公民行動聯盟等數十個民間社團。

「太陽花運動10週年晚會」今天晚上將於立法院外舉行。（圖由經民連提供）

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