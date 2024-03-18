談太陽花運動成果 林飛帆：不讓中國定義我們未來

太陽花10週年活動在立法院外舉行，林飛帆到場。（記者王藝菘攝）

2024/03/18 20:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕太陽花學運屆滿10週年，民團今晚於立法院外舉辦晚會活動，邀請當年擔綱總指揮的林飛帆進行短講。林飛帆表示，10年之後，這一條路，我們不會回頭，不會讓中國定義我們的未來，讓台灣人定義自己的未來，就是太陽花運動的成果。

林飛帆指出，他特別想講一件事，10年後看到這樣的舞台，其實很多人心裡是有衝突、創傷的，雖然他沒有什麼立場說這句話，但他想說一聲對不起，因為他知道有很多朋友，期待10年下來可以做更多事情。

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林飛帆談及，拋開每個人所做的選擇，可以去想一想，這10年我們創造了什麼。這10年，因為擋下服貿，馬政府想要簽的貨貿協議、軍事互信機制無法簽，馬政府想要跟對岸的政治談判不能進行，這些都是我們的成就，這是大家創造出來的成果，這是大家集體打造出來的台灣。

林飛帆說，這10年，台灣變得不一樣了，也許每個人進入不同位置，有很多政策和作為，很多這場夥伴都有不同感受，但持平而論，台灣現在是世界的台灣，台灣在太陽花運動結束後，在318運動結束後，很清楚告訴大家，「台灣的命運，我們自己決定」。

林飛帆指出，10年之後，他要拜託大家，這一條路，我們繼續向前走。這條路，我們不會回頭」，不會讓中國定義我們的未來，讓台灣人定義自己的未來，就是這場運動的成果。

林飛帆更說，他知道還有很多事情沒有做到，還有很多事情沒有完成，這場運動有太多賦予在每個人不同的期待，也有太多不同創傷。

他強調，10年過去，有的人做不一樣的選擇。10年過去，即便你做了不同的選擇，沒辦法改變的是，這場運動不是只是反對黑箱的運動，這場運動是徹底反對服貿的運動。

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