太陽花運動十週年晚會 民團籲新國會拒絕重啟服貿

太陽花學運今天10週年，台灣數十個公民團體今晚於立法院群賢樓外舉辦晚會活動。（記者陳鈺馥攝）

2024/03/18 19:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕太陽花學運今天10週年，台灣數十個公民團體今晚於立法院群賢樓外舉辦晚會活動，提出「反對重啟服貿貨貿」、「拒絕中國政經脅迫」聲明，強力呼籲台灣政府與新國會應拒絕重啟與中國的服貿、貨貿談判。

今日晚會由台灣勞工陣線秘書長孫友聯、人權工作者詹斯閔主持，並邀請當年的運動參與者魏揚、覃玉蓉、楊貴智、林飛帆等人發表演講，現場湧進數百名民眾參與活動；為防範民眾再度佔領立法院，國會周邊已架起拒馬，並部署保安警力。

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經濟民主連合副秘書長許冠澤宣讀聲明表示，台灣新國會應做出共同決議，要求中國政府放棄強加在與台灣協商的「一個中國原則」政治前提。長期而言，台灣國會仍應訂定「非政治性兩岸協議監督條例」。

許冠澤指出，現階段在中國未放棄「一中原則」做為談判前提之前，任何與中國的談判都應適用兩岸人民關係條例第5之3條的原則處理，視為「政治談判」，受到更嚴格的監督規範。

許冠澤提及，馬政府時期為求兩岸經貿整合，不顧台灣國家安全與經濟安全，大幅修正外人投資審查、對外投資與技術輸出法制，這些法規漏洞，在蔡政府任內未經全面檢討修正。

許冠澤直指，賴清德新政府與新國會應善用國際地緣政治變動與全球產業鏈重組的時機，徹底檢討，填補各項法規漏洞。也要呼籲民主同盟各國，啟動「經濟版北約」（Economic NATO）建構並納入台灣，協助受中國經濟脅迫的國家抗衡中國壓力。

許冠澤說，台灣政府與新國會應依據「條約締結法」與「因應貿易自由化調整支援條例」強化國會監督、資訊透明、公眾參與，落實受衝擊產業及勞工影響的評估與因應，以確保我國對外貿易談判兼顧勞動權、環境永續及性別平等人權保障。

太陽花十週年活動在立法院外舉行，林飛帆到場。（記者王藝菘攝）

太陽花十週年活動在立法院外舉行，魏揚。（記者王藝菘攝）

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