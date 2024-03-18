太陽花運動十週年》 台灣走向世界 磁吸外資大增

近10年我對中國投資趨勢

2024/03/18 05:30

〔記者廖家寧／台北報導〕太陽花學運十週年，我國產業投資從重押中國轉為走向世界，經濟成績也反映在台股屢創新高。近幾年在半導體、離岸風電等產業加持下，外資加碼來台投資，包括半導體設備商三巨頭去年全到齊，外資來台投資屢創新高，凸顯台灣在國際供應鏈的關鍵地位；與此同時，我國對中國投資則大幅下降，去年對中投資金額更是二○一○年高峰的腰斬再腰斬。

去年對中投資占比降至11.4％

經濟部投審司指出，我國對中國投資高峰是在二○一○年、約一四六．一八億美元，占整體對外投資比重高達八十三．八％；但自二○一六年起對中投資占比跌破五成，西進趨勢反轉下坡，台商逐年減碼西進至今，去年對中投資金額降至卅．三七億美元，比重降至十一．四％，是二○一○年西進高峰的五分之一，對中投資也已是連兩年低於對新南向投資。

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若觀察近十六年外商投資狀況，投資金額前六名年度，都集中在近八年。德國經濟辦事處指出，德商對台灣經濟信心再創新高，四十八．五％德商加碼投資台灣，而二○一五年時僅十五％德商有此意願；台灣美國商會也指出，有九十二％美商將繼續投資台灣，反映其對台灣未來經濟的信心。

逾六成赴中台商營利衰退

近六成悲觀看待中國市場

全國工業總會指出，台商投資中國趨緩是不爭的事實，逾六成赴中台商反映營利衰退，近六成赴中台商則悲觀看待中國市場。

經濟部則表示，中國高度仰賴我國半導體及資通訊產品，台灣出口中國的產品中，有九成是零組件及半成品等中間財，五成產品則是積體電路，顯示兩岸經貿並非中方單方讓利。

近10年台灣GDP及出口統計

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