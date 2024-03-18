太陽花擋下服貿 經民連：阻止兩岸經濟一體化

前總統馬英九2013年推動兩岸服務貿易協議，隔年引發太陽花運動，有超過50萬民眾走上街頭表達抗議。（資料照）

2024/03/18 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕三一八太陽花學運屆滿十週年，回顧該公民運動對台灣政治、國家路線帶來的深遠影響，經濟民主連合召集人、律師賴中強昨日受訪表示，太陽花運動最大成就是擋下服貿協議和阻止兩岸經濟一體化，但國民黨至今不知反省，選前仍主張重啟服貿，與台灣民意作對，想讓台灣鎖進中國。

選前仍推服貿 國民黨不知反省

賴中強指出，前總統馬英九當年推動兩岸服務貿易協議，後續更想進一步簽署兩岸和平協議及完成政治談判，因為太陽花學運的關係，整個國家路線才沒有被鎖進「一中框架」。

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賴中強舉例，若太陽花學運沒擋下服貿協議，台灣早就受到中國經濟衰退的重大影響，第一銀行若到中國投資河南村鎮銀行，當村鎮銀行爆發擠兌時，第一銀將受創嚴重。若沒太陽花學運擋下服貿，兩岸醫院集團早就深度結盟，當武漢肺炎發生時，也會因兩岸醫事人員頻繁往來，讓兩岸疫情風險一體化。

關於馬英九基金會執行長蕭旭岑稱太陽花學運「一無所成」、「誤國誤民」，賴中強反駁說，太陽花運動達成退回服貿協議的訴求，更促使政黨輪替後，增訂兩岸人民關係條例第五條之三、納入民主防衛條款，對政治性協商強化監督。

賴中強直指，二○一四年國民黨立委張慶忠卅秒強行要讓服貿通過，讓大家警覺親中政黨有一天會葬送台灣民主，太陽花學運當時一個訴求是「自己國家自己救」，讓台灣人認同「我們是一個國家」及共同體，台灣人自己決定自己命運，當時感動了很多人，雖然太陽花運動早已結束，但這股力量深入各階層和士農工商，深深影響著台灣。

他強調，國民黨至今不知反省，不在下次民主選舉修正錯誤，不去檢討推動錯誤服貿政策對國家的傷害，以及引起台灣社會反彈的原因，直到二○二四總統大選，國民黨仍主張要重啟服貿，所以再次被選民淘汰。

台灣教授協會會長陳俐甫表示，國共合謀要以服貿開放中國投資移民來台洗人口，只要投資幾百萬元就可來台，幸虧被太陽花運動擋下來。服貿若通過，台灣主體性消失，中國各大行業在台設立公司，數十萬中國人口移入，中共滲透將更加嚴重。

陳俐甫指出，太陽花運動成功阻止台灣被鎖入一中，連帶讓國民黨選情在二○一六年崩盤，也使台灣的國家路線不往親中靠攏。另外，太陽花學運亦間接影響香港的雨傘運動及反送中運動，港人仿效太陽花佔領議會、爭取民主、真普選等，盼由港人決定香港前途。而香港情勢也影響二○二○年台灣選舉，台灣人看清「一國兩制」的下場，更多台灣民眾不支持與中國統一。

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