太陽花運動十週年》林飛帆：改變台灣地緣政治角色

太陽花學運屆滿十週年，學生為抗議服貿衝進立院佔領議場，當時的行政院長江宜樺（左）赴立法院外，與學生代表林飛帆（右）對話，江堅持不退回服貿，被學生趕走。（資料照）

2024/03/18 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕太陽花學運今天十週年，當時擔綱總指揮的林飛帆昨受訪表示，當年馬政府設定先經濟、後政治，一步步將台灣帶到「一個中國」框架下，最終達成兩岸統一協議，這場運動阻斷兩岸統合議程，徹底改變台灣在地緣政治的角色，也奠定台灣主流民意為「世界的台灣」的共識基礎，而非「中國的台灣」。

林飛帆認為，太陽花是改變台灣在地緣政治角色的一場運動，二○一四年國民黨與共產黨設定了一個「兩岸統合」的政治議程，從經濟走向政治的統合，透過簽署「海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）」、「海峽兩岸服務貿易協議」，乃至之後的「海峽兩岸貨品貿易協議」協商及兩岸軍事互信機制與政治談判，一步步將台灣帶到「一個中國」框架下，進而達成兩岸統一。

請繼續往下閱讀...

對於太陽花學運產生的影響，林飛帆認為，太陽花運動擋下服貿，最重要的影響是阻斷馬政府所設定的「兩岸統合」議程，徹底改變台灣的命運，讓台灣人有機會決定自己的未來，以及台灣與世界的關係，十年來台灣社會轉變很大，這場運動印證了民進黨二○一六、二○二○年，一直到現在繼續執政的社會基礎，並產生台灣民意的主流共識。

他說明，台灣主流共識就是，我們是「世界的台灣」，不是「中國的台灣」，徹底反對以馬政府「一個中國」框架作為台灣定位的政治基礎或方向，這是高度共識，所以台灣才能走向世界。

林飛帆指出，雖然二○一四年沒人預料到美中之間後來的走向，包含川普會當選美國總統、後續會發生美中貿易戰，但當時台灣已有被併入「一個中國」框架的風險，中國「以經逼政」早就是台灣社會不滿的來源，很多人主張要保護、守護台灣，即使我們沒辦法假設當時若沒擋下的結果，但照他們原先設定的路徑，這會是與主流民意相悖的。

林飛帆說，近年台灣走進世界，加深經濟上的連帶，並沒有因為降低對中國出口而經濟下滑，反而更加強韌，展望下個十年，我們必須持續強化包括防衛、經濟、社會等韌性，讓社會走向更進步的未來。

林飛帆曾任民進黨副秘書長，督導國際部、政策會等部門，也曾任CSIS（戰略暨國際研究中心）訪問研究員，近期也受美方邀請與智庫進行學術交流。他說，太陽花十週年前夕，他至少接受卅家以上國際媒體訪問，未來將持續透過各種管道為台灣發聲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法