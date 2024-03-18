太陽花運動強化台灣人認同

2014年3月，反服貿學生衝進立法院議場。學者分析太陽花學運強化了台灣人的認同。（資料照）

2024/03/18 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕根據政治大學選舉研究中心歷年所做民調顯示，台灣民眾對於自己是「台灣人」或「中國人」，認同是台灣人比例在二○一四年太陽花學運那年首度突破六成，達六十．六％，往後雖曾降至五成多，近年仍有六成；學者分析，太陽花學運強化了台灣人的認同，而蔡英文總統主張「維持現狀」，多少影響認同是中國人和台灣人的比例。

根據民調，在太陽花學運後，認同自己是台灣人的比例開始連年降低，從五十九．五％降至二○一八年五十四．五％，但二○二○年創下歷年新高，來到六十四．三％，二○二三年雖略下滑，但仍有六十一．七％。

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另一方面，認同自己「是台灣人也是中國人」的比例，近十年也是互有起伏，從二○一四年太陽花學運低點的卅二．五％，二○一八年增至卅八．二％，但逐年往下滑，二○二○年跌至廿九．九％，二○二三年則回升至卅二％。

台灣教授協會會長陳俐甫昨日受訪表示，太陽花學運反對服貿，連帶影響台灣人的國族認同。因為反對服貿的人會思考，自己是不是中國人，若認為自己是台灣人，不太可能會支持服貿，因為服貿是要讓大量中國人來台，反之亦然。

陳俐甫分析，太陽花運動讓台灣人進一步對國族認同做出選擇，連帶提升台灣人認同，但蔡英文執政後，民進黨政府也堅持中華民國，「維持現狀」其實是「凍結」狀態，而非台灣獨立。所以從政大選舉研究中心歷年民調來看，有三成多台灣民眾自認是中國人也是台灣人，多少是受到中華民國體制及「維持現狀」的影響。

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