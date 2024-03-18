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經濟不再被中國捏住命脈！ 魏揚：這是318最直接影響

太陽花十週年活動在立法院外舉行，魏揚。（記者王藝菘攝）

太陽花十週年活動在立法院外舉行，魏揚。（記者王藝菘攝）

2024/03/18 21:23

〔記者謝君臨／台北報導〕經濟民主連合今日晚間於立法院外舉行「太陽花運動十週年晚會」。當年活動參與者魏揚表示，「人家問我318十年達成什麼？很多東西我們都不盡滿意，但我們確實擋下服貿協議通過，擋住台灣經濟鎖入中國的轉捩點；現在台灣經濟有更多元的盟友，經濟不會像以前一樣，被中國捏住命脈，這是318最直接的影響。」

魏揚說，中國的威脅，在10年前，反媒體壟斷就提出中國因素。中國可能會用各種方式以經逼政、旺中併購媒體影響民主自由、服貿開放影響國安、民主等。相較於經貿明著來的威脅，現在台灣面臨另一種形式的威脅，也就是檯面下的認知作戰，藉台灣協力者達成中共統戰目標，也因此，團結台灣更是重要。

「台灣社會的團結，在這時候尤其重要。」魏揚指出，很多人都會質疑別人是中國同路人，中國不用需要動用什麼，台灣人就打成一片；我們要重新建立台灣社會的凝聚力，讓不同意識型態的人們團結。

魏揚說，過去幾年選舉，雖然經過318激情，但是好好對話政策，交流不同意見空間便少了，讓支持者無法理解的狀況越來越多；還有人走入第三政黨，卻面臨很多困境，這還需要大家努力，可以回過頭強化社會團結，強化面對中國的民主機制。「感謝大家回到現場，希望10年後還能跟大家站在一起。」

來自烏克蘭的Mariia Makarovych則說，今天在這裡，大家紀念太陽花十周年，之前烏克蘭也在紀念十周年，烏克蘭是要紀念在基輔市中心的鎮壓；她說，當自己越認識台灣，就看到越來越多相似的地方，我們都有一個鄰國，帶來的威脅和影響，台灣和烏克蘭人民，幾乎在2014年都在對抗這個影響。

Mariia Makarovych表示，在烏克蘭抗爭運動中，我們用這個方式，對威權鄰居要說，我們不會受到這個國家的掌控，不想要為殘忍嗜血的政權服務。因為這樣的生命經驗，所以她全心全意支持台灣，根據民主而活的權力，是台灣與烏克蘭相同的要素。這場運動的太陽花，也是烏克蘭2014年尊嚴革命的象徵，無論發生什麼事情，人民都希望可以看見光明。

全場活動在「滾大氣球進立院」時來到高潮，站在濟南路上的群眾紛紛舉手托起寫著「政黨政綱、公民對話」的白色大球，試圖將之「拍」進立院。

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