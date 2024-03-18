太陽花學運十週年晚會 民團要求進行全面政綱對話

太陽花十週年活動在立法院外舉行，吸引不少民眾前來參加。（記者王藝菘攝）

2024/03/18 20:36

〔記者謝君臨／台北報導〕今日是「太陽花學運」十週年，經濟民主連合於立法院外發起晚會。經民連召集人賴中強表示，10年後檢視，可以說太陽花運動勝利，達成當年四大訴求中的三項，包括「退回服貿協議」、「兩岸協議監督機制法制化」及「先立法再審查」，可算是75分，僅剩「召開公民憲政會議」尚未完成。經民連要求，國會三黨、新政府應與公民團體進行全面政綱對話，作為制度缺憾的彌補。

經民連今晚發表兩份聲明。其中，第二份聲明是要盤點當年四大訴求是否完成。賴中強表示，首先，「太陽花運動」的第一個訴求「退回服貿協議」，運動的核心理念是要擋下服貿協議，阻擋中國「兩岸經濟一體化」的企圖。服貿協議至今沒有生效。連當年服貿協議的推手李淳，都承認服貿協議是「過期10年臭掉的雞排」。

請繼續往下閱讀...

賴中強指出，第二個訴求，「兩岸協議監督機制法制化」。在政治性協議部分，立法院已於2019年5月31日增訂「兩岸人民關係條例」第5-3條民主防衛條款完成立法，為雙邊政治談判建立了「台灣主權不能賣」、「自由民主不能賣」、「其他政治談判比照修憲民主程序」三道紅線。

賴中強認為，這項立法在台灣憲政發展史上具有重大意義，填補了中華民國憲法、增修條文與兩岸人民關係條例的曖昧性，重新定義「維持台海現狀」的意義，意即我們的「主權國家地位與自由民主憲政秩序」不可變更。而政治協議必須進行公民複決的規定，也再次確認了2300萬台灣人作為國家主權者的身分。

賴中強表示，第三個訴求，「先立法再審查」，不立法就不可以審查服貿。在太陽花運動於410退場後，經民連持續結合各方力量，不讓國會通過「低標準的兩岸協議監督條例」，貫徹不立法就不可以審查服貿，而這個工作是成功的。

不過，台灣學生聯合會理事長翁歆媃提到，太陽花運動並未達成第四個訴求「召開公民憲政會議」。410退場後，雖有公民憲政推動聯盟持續投入，總統蔡英文也曾簽署全面憲改承諾書，但新憲運動終究未成功。

翁歆媃表示，面對大選後的新政治情勢，我們要延續當年公民憲政會議的倡議，在此宣布啟動「政黨公民政綱對話」。面對依然不健全的代議政治、政黨體系與憲政規範，我們要求國會三黨、新政府應與公民團體進行全面政綱對話，作為制度缺憾的彌補。

翁歆媃說明，政綱對話的形式包括黨團拜會、公聽會、聽證會、草根論壇與公民會議等，政綱對話的議題包括三黨與新政府要推動的重要法案、重大政策，包括「2024公民政綱」及其他民團的倡議。

太陽花十週年活動在立法院外舉行，賴中強致詞。（記者王藝菘攝）

太陽花十週年活動在立法院外舉行，吸引不少民眾前來參加。（記者王藝菘攝）

太陽花十週年活動在立法院外舉行，吸引不少民眾前來參加。（記者王藝菘攝）

太陽花十週年活動在立法院外舉行。（記者王藝菘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法