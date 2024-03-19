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香港反送中12人遭重判 吳欣岱：永遠維持現狀台灣會變得怎樣？

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖擷自臉書）

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖擷自臉書）

2024/03/19 10:56

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2019年香港反送中運動期間，大批的示威者在7月1日衝入立法會大樓，闖入會議廳破壞多項設施，事後多人遭控告暴動罪。西九龍法院16日宣判，共12人暴動罪成立，刑期4年至6年10個月不等。對此台灣基進台北市黨部主委吳欣岱表示，民主如果沒有深化，台灣的民主如果只是拿來揮霍，那麼如此荒謬的事情還會一而再、再而三的發生。

吳欣岱在臉書PO文表示，在香港的反送中運動期間，衝擊立法會大樓的群眾已被判刑暴動罪，面臨到數年的牢獄，在台灣太陽花運動十週年的現在，衝擊立法院的代表人物，有幾位已經和中國國民黨站在了一起，代表的政黨一起推動和中國更靠近的法案。

吳欣岱指出，民主如果沒有深化，台灣的民主如果只是拿來揮霍，那麼如此荒謬的事情還會一而再、再而三的發生，政治大學每年都會做的統獨分類調查，在台灣希望「永遠維持現狀」的比例，首次超越「先維持現狀以後再決定」的比例了。

吳欣岱直言，當多數忙於生活、不想了解的人希望能夠永遠維持現狀，但一群既得利益者希望改變成更傾向中國的未來時，台灣又會變得怎麼樣呢？

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