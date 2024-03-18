建議中共認知戰8準則遭扭曲亂扣帽 沈伯洋怒：這些人不想台灣好

沈伯洋針對中共認知戰、在地協力者的建議遭部份媒體扭曲，讓他大為光火。（資料照）

2024/03/18 18:45

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年對台認知戰越來越猖獗，民進黨立委沈伯洋近日在立院質詢國防部長邱國正時，提出8個準則來認定哪些事件屬於認知戰一環，不用特別去找所謂「在地協力者」。不過沈伯洋的建議卻被部份媒體扭曲成發動「扣帽戰」，讓他忍不住怒轟「你們根本沒有想要這個國家好！可恥！」

沈伯洋本月12日針對中國資訊戰、輿論戰議題質詢邱國正，詢問國防部如何界定認知作戰和在地協力者，有無相關標準？邱國正答詢，指錯假訊息是認知作戰中最明顯的，發起原因是要打擊我國軍民士氣，但要訂立明確標準確實有些困難，不過邱國正也強調目前國軍對認知作戰的防衛很徹底，國家有資安防護應變團隊，國防部是其中一員。

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沈伯洋聽完直言，在地協力者時常會以言論自由當擋箭牌，在認定上確實有很多曖昧不清的狀態，由於界定的困難，可以將此變成如同光譜，可看出哪些行動接近中國操作的認知作戰，列入「時機」、「可信度」、「可用性」、「一致性」、「帳號潛伏期」、「帳號隱密程度」、「持續程度」和「目標對象的脆弱程度」等要素當作準則，當突破某個標準後就可以告訴國人是嚴重狀況。

沒想到沈伯洋的建議被部份媒體和社論扭曲，批民進黨政府想隨便扣反對者帽子、把批評意見當成中共認知戰、意圖復辟法西斯。對此，沈伯洋今天（18日）在臉書表示，「我的主張很簡單，可惜台灣有兩份報紙的投書與社論就是聽不懂中文。我認為，與其一黑一白去定義在地協力者，不如對事不對人，用具體標準去判斷『事件』，所以我在質詢中提出8個標準，藉由這些標準來認定『事件』的分數來應對，比找在地協力者好。」

他接著怒批：「短短幾句話而已，而且我還是主張在地協力者定義不清楚的人，現在變成『沈伯洋在抓在地協力者、認為只要不利民進黨都是認知作戰』，做影片、投書、社論樣樣來。你們根本沒有想要這個國家好！完全沒有，可恥！」

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