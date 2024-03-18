中共兩會後對台動向 國安人士：統戰部角色上升、統合協調變強

520賴清德政府將上台，也面對中國對台工作的挑戰。（資料照）

2024/03/18 14:04

〔記者蘇永耀／台北報導〕520賴清德政府將上台，也面對中國對台工作的挑戰。國安人士近日在一場簡報會上指出，20大之後，中共對台工作已有變化，包括組織性更強、統合性更強，協調性也變強。例如可以一方面對台祭出制裁，另方面又能「放」政策鬆綁等。而且對台工作部門已不光是國台辦而已，連統戰部都投入，甚至還比國台辦肩負更多責任。

中國兩會甫於上週結束，資深國安人士就五方面分析，包括第一，貫徹習近平領導核心，像是直接跳過20大「三中全會」就召開兩會，說明調習近平的意志已經替代決定重大政策方向的「三中全會」；第二、國務院已淪平庸化、平常化、淪為執行院，包括取消總理記者會，顯示出習近平領導下「天無二日」。第三，兩會關心重點在穩定，要「推進中國式的現代化」，堅持中國共產黨的「集中與統一領導」。第四、無重大政策推出，且經濟問題仍無解。第五、兩會對於兩岸政策部分沒太大變化，只延續20大政策基調，刻意淡化處理。

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至於中共對台基調，國安人士說，習近平在兩會期間說「和平統一」，有人以為很久沒講，這其實被過度誇大。從去年拜習會後，習近平對美國拜登總統說沒有武統台灣的計畫後，現又講「和平統一」，除了進行國際宣傳，另外是為對台工作定調。再者也是對台喊話，若非有外力干預，否則不對其動武。

然而，國安人士也提醒，習近平雖講「和平統一」，但並未放棄武力。例如月初習近平參加解放軍與武警代表團分組會議時講話，強調要為長期軍事鬥爭準備。而且

20大之後，中共對台工作的變化，組織性更強、統合性更強，協調性也變強，可以一方面祭出制裁，另一方面又對台「放」政策鬆綁等。

對台決策核心方面，國安人士說，主要是習近平加上王滬寧與王毅，台辦系統則是執行的最重要角色，這一兩年並有一些變化，就是在提出新時代黨解決台灣問題的總體方略下，不僅有台辦系統，現還納入統戰部、安全部門，整體涵蓋範圍大很多，並不是代表國台辦主任宋濤的地位變低，而是工作範圍更廣，中共認為每個部門都要處理，好比台辦屬於宣傳事務，統戰部也有重要角色，就連商務部也在處理貿易壁壘的工作。

距離520新總統賴清德就職剩下2個月，國安人士說，由於台灣現在新政府還未上任，對岸還處於觀察階段，等新政府520怎麼講、怎麼做，才有新定調。雖然台海情勢呈現起伏，但國安人士評估，雙方似處於「動態平衡」，兩岸發生更大的變化可能性並不高。

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