矢板明夫：中國經濟失速 太陽花運動救了台灣

太陽花運動10週年，當年還在北京當記者的矢板明夫，18日在臉書憶起當年在對岸看台灣土地上發生這起社會運動的點滴。（資料照）

2024/03/19 00:34

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本週一（18日）是318太陽花學運10週年，當年還在中國北京當記者的日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫，也憶起當年在對岸看台灣土地上發生這起社會運動的點滴，引發熱議。他說，若當年台灣把服貿協定簽下來，對中國的經濟依賴一定會更嚴重，很可能被中國經濟失速牽扯進去；「在某種意義上，太陽花運動救了台灣。」

矢板明夫18日深夜在臉書發文表示，今天在社群看到很多回顧太陽花學運的文章，不禁想起自己當時在中國當記者時得知這場運動在台灣發生的事，「10年前我在北京當記者，當時已經感到外國記者在中國的採訪自由越來越少了。當時，中國的經濟還不錯，經常可以看到很多來自美國、歐洲、日本的企業來中國投資，但是習近平政權對內壓制、對外擴張的本性，已經漸漸顯露出來，特別是對台灣加大了攻勢，想通過經濟整合，進行統戰，最後達到吞併台灣的目的。」

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「就在那個時候，台灣爆發了太陽花運動。年輕人走上街頭，抗議馬英九政權的親中政策、反對台灣和中國簽訂服貿協定。記得當時我還有一些驚訝，想說為什麼今天穿梭於台北和北京的那些台灣政客、台商，看不清楚中共的本性，反而是生活在台灣的年輕人看得十分清楚。」

矢板明夫接著說，當時自己在《產經新聞》寫了幾篇支持台灣年輕人的文章，「但是說句老實話，親中的馬英九國民黨政權掌控了立法院半數以上的議席，我當時認為服貿協定很可能最終還是會被承認。可是沒想到運動如滾雪球般擴大，『歷史上的今天』3月18日，年輕人佔領了立法院，抗爭居然成功了。現在想起來，那一場太陽花運動對台灣非常重要，過去在台灣和中國談判這件事情上，決定權掌握在少數政治菁英手中，年輕人是沒有發言權的，然而，如果台灣的經濟和中國經濟出現整合，吃虧最大的正是台灣的年輕人。」

「在某種意義上，太陽花運動救了台灣。幾年之後，中國的經濟出現了嚴重的問題，大型房地產企業紛紛爆雷、高科技產業被歐美等國制裁，無數年輕人失業。如果當年台灣把服貿協定簽下來的話，對中國的經濟依賴一定會更嚴重，自然很可能被中國的經濟失速牽扯進去，而且中國還會利用各種藉口要挾台灣。比如說，今天禁你的鳳梨、明天不買你的石斑魚，後天對你生產的石化製品加稅，台灣的經濟民生，一定會被中國牽著鼻子走，敢怒不敢言。」

最後矢板明夫表示，「幸好，太陽花運動之後，台灣實現了政黨輪替。台商紛紛回流，台灣經濟也一點點地減少了對中國經濟的依賴，才有今天股市將近20000點的局面。真是天佑台灣！」

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