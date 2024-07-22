台商子女夏令營600人參加 海基會：明年續推「台灣價值」營隊

海基會「中國台商子女『探索台灣之美』夏令營」第二梯次今日正式開營。（圖由海基會提供）

2024/07/22 15:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕海基會「中國台商子女『探索台灣之美』夏令營」第2梯次今（22）日開營，隨即展開6天5夜研習。海基會副秘書長蔡孟君主持始業式典禮時表示，海基會提供安全、友善又充滿樂趣的學習環境，讓每位小朋友擁有難忘回憶，建立與台灣這塊土地的深刻連結。

海基會指出，台商子女夏令營今年邁入第18屆，參加過的台商子弟累計超過7000人，深獲台商學校與台商家長的肯定。因疫情停辦3年，於去年恢復舉辦後，今年擴大規模辦理，學員報名踴躍，明年可望持續推出更富有新意的台灣價值營隊。

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海基會提及，「2024中國台商子女『探索台灣之美』夏令營」活動，自7月15日起至8月10日止，共有3梯次、600位學員規模。本次活動規劃以探索中台灣為主，室內課程包含正體中文、台灣史地與品格教育等。

海基會表示，戶外走訪台灣民主議政園區、921地震博物館、林家花園、客家文化博物館、99峰動物樂園、樹德半山夢工廠等地。第3梯次將在8月5日至10日進行，歡迎更多台商子弟加入海基會夏令營的大家庭，一起探索台灣之美。

海基會副秘書長蔡孟君主持始業式典禮時表示，海基會提供安全、友善又充滿樂趣的學習環境，讓每位小朋友擁有難忘回憶，建立與台灣這塊土地的深刻連結。（圖由海基會提供）

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