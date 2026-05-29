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    16天火速起訴！前環管署長顏旭明涉貪1萬3821元 公費聚餐、公務車私用全曝光

    2026/05/29 17:05 記者許國楨／台中報導
    前環境部環境管理署長顏旭明。（資料照）

    前環境部環境管理署長顏旭明。（資料照）

    前環境部環境管理署署長顏旭明涉貪，台中地檢署歷經16天偵辦今天火速偵結，認定顏男涉嫌以首長特別費支付親友聚餐、將署長公務車當私人座車使用，不法所得共1萬3821元，今天依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物等罪嫌提起公訴。

    檢方調查，63歲顏旭明擔任環管署長任內，每月可核銷1萬8100元首長特別費，不過，顏男卻涉嫌將原本應作為公務招待用途的特別費，挪作私人家庭聚餐支出，曾前往新北餐廳與親屬聚餐，單次花費約3000至5000元不等，但事後卻將發票交由不知情幕僚協助核銷。

    除了餐費問題外，檢方也查出，環管署名下1輛電動公務車長期由顏旭明當成私人交通工具使用，顏多次自行駕車南下雲林探視父親，至少14次往返虎尾、南屯等地，相關eTag通行費與充電電費共1625元，均以公務用途名義核銷，統計顏旭明詐領公款一共1萬3821元。

    檢方表示，顏旭明到案後坦承犯行，涉案款項均已繳回，考量其犯後態度及各筆犯罪金額均未逾5萬元，因此建請法院從輕量刑並宣告緩刑。

    台中地檢署是在5月13日指揮台中市調查處，兵分多路搜索顏旭明住處、署長辦公室等7處地點，並約談顏男及多名證人到案，複訊後認定顏旭明涉犯貪污及公務背信等罪嫌重大，但無羈押必要，諭知30萬元交保，並限制出境、出海。

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