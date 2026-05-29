父失職、近親冷漠！心疼一肩獨扛照顧男童 7旬叔公挺身爭監護權獲准

台中地院裁定由男童70歲的叔公擔任監護人，可抗告。（資料照）

台中一名年幼男童長期缺乏妥善照顧，不僅多次街頭走失，還遭父親同居女友施暴，眼見男童處境令人心疼，年約70歲叔公毅然挺身而出，從2023年起接下照顧責任，並聲請擔任監護人，台中地院審理後認定，男童父親與其女友確有疏於照顧及保護情形，裁定停止2人親權，改由叔公擔任監護人，可抗告。

叔公指出，施姓男子對兒子照顧態度消極，孩子年幼時曾因疏忽獨自穿越馬路，甚至多次在外走失，令人擔憂安全問題，施男不僅未善盡保護責任，還放任邱姓同居女友對男童動手，曾捏孩子耳朵、臉頰，甚至持鐵製物品毆打男童後腦勺，情緒失控時還會對孩子大聲辱罵，施男卻未積極制止。

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叔公表示，男童其實並非毫無親屬，但祖父母住在長照中心，外祖母幾乎沒有往來，同父異母的姊姊們也未與男童同住，難以承擔照顧責任，孩子在人生最無助、最脆弱的時刻，「只有我願意真正站出來」，即使自己只是叔公、親等較遠，仍決定扛下責任，盡力給孩子穩定生活。

法院審理期間，叔公提出戶籍資料、家暴保護紀錄等證據佐證，慈善團體訪視後也認為，叔公對男童生活起居、教育安排都相當用心，目前孩子身心狀況穩定、語言表達正常，男童也向相關人員透露，曾遭父親同居女友施暴，而爸爸卻放任不管。

法官審酌後認為，施男與邱女顯然欠缺適當親職能力，無法提供安全、穩定的成長環境，且疏於保護照顧情節重大，反觀叔公雖年事較高，但照顧意願強烈，孩子目前生活狀況也趨於穩定，因此裁定停止施男與邱女親權，並由叔公擔任男童監護人，全案仍可抗告。

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