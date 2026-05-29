萬榮、光復兩處堤防工程提早完工 卓榮泰視察花蓮光復災區

行政院長卓榮泰今天到馬太鞍溪北岸的明利導流堤視察，肯定水利署提早一個月完工。（記者花孟璟攝）

輕颱薔蜜接近，行政院長卓榮泰今前往光復災區、馬太鞍溪北岸明利導流堤視察，並肯定水利署在光復、萬榮的堤防工程提早一個月完工。卓榮泰說，他相信災後「痛苦會過去、美麗會留下來」，政府將全力助災區恢復。

光復洪災後經過8個月，水利署長林元鵬簡報時指出，包括馬太鞍溪1788萬立方、花蓮溪422萬方，總疏濬量已有2210萬方，經過高強度疏濬，目前河道排洪能力與健康狀況已回復至去年颱風前的水平。

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他說，目前評估上游仍有2.4億立方公尺泥沙量，且汛期若遇到超大豪雨，河道短時間可能淤高5到10公尺，馬太鞍溪北岸的明利導流堤已於本月21日完工，堤防長2060公尺、高10公尺，河床濬深也有10公尺，已可應對超大颱風事件；另外，光復堤防復建工程已完工，光復超級堤防標案也進行中，預計明年底前完工。

卓榮泰今天是第二度到明利村堤防頂視察，卓揆說，去年災害至今8個月來，所有工程人員宛如螞蟻雄兵，一車車地挖掘，當時難以想像工程何時能完成，但今天看到了成果，透過加強光復鄉堤岸缺口並延續「超級堤防」的工程，成功降低了新的風險，行政院已編定85億元特別預算專用於馬太鞍溪整治，後續也有4年1千億預算，馬太鞍溪堰塞湖事件付出極大代價，現在的努力就是要把代價轉化成保護人民生命財產的韌性。

卓揆接著轉往災後努力站起的光復鄉邦查農場，品嘗好喝的有機小米豆奶。卓榮泰說，生產後端結合加工、觀光的六級化生產模式深具價值，他相信災後「痛苦會過去，美麗會留下來」，感謝農業部提供專業技術幫助農民復耕，希望政府的照顧能讓更多農友加入。

工程會主委陳金德說明，光復受災最嚴重的160公頃土地，農業部正進行地上物查估，預計今年底完成並展開價購作業，重災區也將規劃水災紀念公園；另行政院規劃12億元的光復水資源中心，將委託縣府在光復鄉辦理民生污水管接管工程，全面提升生活品質。

他說，本月中強降雨造成的淹水災情，國土署、水利署及農村水保署也將設置自流滯砂池，完工之前會先設抽水機減少災害；至於馬太鞍溪北岸450公頃的區域將由水利署辦理價購，興建第二道堤防以保護聚落，預計明年底完工。

行政院長卓榮泰、工程會主委陳金德到邦查農場品嘗小米有機豆奶，肯定農場六級化生產。（記者花孟璟攝）

邦查農場農民蘇秀蓮（右）向行政院長卓榮泰介紹阿美族沾醬。（記者花孟璟攝）

光復鄉邦查農場去年堰塞湖災害也被淤土埋沒，經過復耕後種植花蓮一號大豆，農場主蘇秀蓮（右）介紹大豆田和他們的產品，卓揆拍拍手肯定。（記者花孟璟攝）

邦查農場生產以酒釀為基底的德納斯沾醬，德納斯是阿美族語，意思是「沾一下」。（記者花孟璟攝）

邦查農場復耕後種植花蓮一號黃豆。（記者花孟璟攝）

行政院長卓榮泰視察光復鄉受災的邦查農場，了解復耕成果，他相信「痛苦會過去、美麗會留下來」。（記者花孟璟攝）

水利署在馬太鞍溪、花蓮溪高強度疏濬，疏濬總車次超過184萬輛次。（水利署提供）

馬太鞍溪、花蓮溪截至目前疏濬超過2200萬立方公尺。（水利署提供）

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